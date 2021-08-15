​​​​​​​فيضانات وسيول تركيا تودي بحياة 57 والحصيلة مرشحة للارتفاع

وارتفع عدد من فقدوا حياتهم جراء السيول والفيضانات التي تشهدها عدد من مدن البحر الأسود شمال تركيا، إلى 57 شخصاً، بحسب بيان صادر عن هيئة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، اليوم الأحد.

وأشار البيان إلى أنه لا تزال عمليات البحث مستمرة بعد كارثة الفيضانات التي تسببت في دمار كبير في مدن قسطمونو وسينوب، بحسب ما نقلته شبكة العين الإخبارية.

وأوضحت هيئة الكوارث أن هناك 48 شخصاً ماتوا في قسطمونو و8 في سينوب، و1 في بارتين، فيما يتلقى 8 أشخاص العلاج في المستشفيات.

في حين تقول تقارير غير رسمية إن هناك أكثر من 300 شخص في عداد المفقودين، إذ من المتوقع ارتفاع عدد الضحايا.

وتتعرض حالياً منطقة البحر الأسود في تركيا، التي تشهد أعلى معدلات لهطول الأمطار في البلاد سنوياً، للفيضانات والانهيارات الأرضية.

وتسببت المساكن المكتظة بالسكان وعشوائية التخطيط على طول ضفاف الأنهار في إحداث أضرار ووفيات في الماضي.

وانتقد الأهالي تقصير حكومة حزب العدالة والتنمية في استجابتها للفيضانات والكوارث التي شهدتها البلاد مؤخراً.

(ل د)