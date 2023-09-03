​​​​​​​فيدان يلتقي نظيره الإيراني في طهران بعد زيارته لموسكو

قالت وسائل إعلام إيرانية إن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ونظيره التركي هاكان فيدان، ناقشا مختلف القضايا الثنائية والإقليمية خلال لقائهما اليوم في طهران، حسب ما نقلت صحيفة الشرق الأوسط.

واستقبل عبد اللهيان، نظيره التركي الذي يزور طهران لأول مرة منذ توليه المنصب في يونيو (حزيران) الماضي.

وذكرت الخارجية الإيرانية أن عبد اللهيان وفيدان أجريا جولة أولى من المباحثات.

وقالت وكالة "إيرنا" الرسمية إنهما تبادلا الآراء حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك القضايا الإقليمية وأهم القضايا الدولية.

وكان فيدان قد زار موسكو الخميس الماضي، حيث أجرى مباحثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، تحضيراً لزيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

والأربعاء الفائت، أجرى عبد اللهيان، زيارة إلى دمشق للقاء كبار المسؤولين، وقال وزير الخارجية الإيراني لوسائل إعلام إيرانية لدى وصوله إلى دمشق إنه سمع "تصريحات إيجابية" عن العلاقات مع سورية خلال زيارته الأخيرة للسعودية، مشيراً إلى أن زيارته لسوريا تهدف إلى التباحث بشأن ذلك وقضايا إقليمية ودولية ومواضيع ثنائية.

وأكد عبد اللهيان أنه سيتابع خلال الزيارة الاتفاقيات المبرمة بين رئيسي والأسد، أو تلك التي أبرمت خلال زيارة وفد سوري أخيراً إلى طهران.

(د ع)