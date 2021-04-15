​​​​​​​في زيارة غير معلنة.. وزير الخارجية الأمريكي في أفغانستان

ووصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى كابل في زيارة غير معلنة، إذ ذكرت شبكة CNN الأمريكية أن بلينكين التقى الرئيس الأفغاني، أشرف غني، بالإضافة إلى عناصر من الجيش الأمريكي.

وكان بايدن أعلن، يوم أمس الأربعاء، أن الجنود الأمريكيين المتبقين البالغ عددهم 2500 جندي في أفغانستان سيعودون إلى الوطن بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 أيلول/ سبتمبر 2001 التي أدت إلى الغزو الأمريكي.

وأكد أن الانسحاب من أفغانستان سيتم بطريقة آمنة وبالتعاون الكامل مع الحلفاء، مشيرًا إلى أن أسباب بقاء القوات الأمريكية في أفغانستان أصبحت غير واضحة على نحو متزايد.

(د ع)