​​​​​​​في ظل التوتر اليوناني التركي .. اتفاق دفاعي تاريخي بين باريس وأثينا

وقّع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، ما وصفوه باتفاق "تاريخي" في باريس يوم الثلاثاء، بحسب صحيفة كاثيمريني اليونانية.

وقال ماكرون إن الاتفاق يعزز التعاون في مجال الأمن، ويساعد في حماية سيادة ووحدة أراضي البلدين. وقال إنه يمثل أيضاً معلماً مهماً في الدفاع الأوروبي.

وقال ميتسوتاكيس في نفس المؤتمر الصحفي بعد حفل التوقيع، إن الاتفاقية تمهّد الطريق للدفاع الأوروبي "المستقل"، "الذي يعادل قوتها الاقتصادية".

وأضاف، إن هذا يعزز الصداقة اليونانية الفرنسية، التي "تتجاوز إطار عمل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".

وشارك في التوقيع وزيرا الدفاع والخارجية الفرنسيان فلورنس بارلي وجان إيف لودريان، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، إن هذا "الاتفاق سيعزز سيادة البلدين"، حيث وقّعت اليونان اتفاقاً مع فرنسا لشراء ثلاث فرقاطات جديدة، مع خيار شراء فرقاطة رابعة، بحسب ما أوردته شبكة روسيا اليوم.

وكان قد كشف ميتسوتاكيس في وقت سابق، أن بلاده تجري محادثات مع فرنسا لتعزيز تحالفهما الدفاعي.

وكررت باريس في الأشهر الأخيرة انتقادها لـ "الاستفزازات" التركية في شرق المتوسط، حيث تثير عمليات التنقيب عن الغاز توتّرات بين أنقرة ودول المنطقة، وهي اليونان وقبرص وإسرائيل ولبنان ومصر.

وتعيش اليونان فترة توتر مع أنقرة عقب اتفاق مثير للجدل وُقّع في تشرين الثاني بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية السابقة، حول تحديد المنطقة الاقتصادية البحرية للدولتين. وتجاهل الاتفاق جزر يونانية شرق المتوسط.

(م ش)