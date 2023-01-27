​​​​​​​في ظل التصعيد الأمني: مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية يصل إسرائيل

وصل مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA)، بيل بيرنز أمس (الخميس) في زيارة لإسرائيل، ومن المنتظر أن يلتقي بنظرائه في إسرائيل والسلطة الفلسطينية والقادة في الجانبين، بحسب مصدرين أميركيين علقوا على الموضوع، حسب تقرير نشره موقع "والا" الاسرائيلي.

ووفقاً للتقرير أيضاً، ستركّز الزيارة على الملف النووي الإيراني والتعاون العسكري بين إيران وروسيا والأنشطة الإيرانية في المنطقة.

زيارة بيرنز كانت مخططة مسبقاً، لكنها ستحدث في أعقاب التصعيد الخطير بين إسرائيل والفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عدة أشهر.

وكانت زيارة بيرنز لإسرائيل جزء من جولة واسعة في الشرق الأوسط، إذ زار القاهرة الإثنين، والتقى بالرئيس السيسي وبحث معه الأوضاع في المنطقة والتعاون الاستخباراتي بين البلدين، بحسب بيان لمكتب الرئيس المصري.

وتلعب وكالة المخابرات المركزية، دوراً مركزياً في دعم التنسيق الأمني ​​والاستخباراتي بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، جنباً إلى جنب مع المنسق الأمني ​​الأميركي، الجنرال مايك فنزل.

(م ش)