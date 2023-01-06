​​​​​​​في ظل الفلتان الأمني.. حادثتا قتل في سري كانيه المحتلة

أفادت مصادر محلية من مدينة سري كانيه المحتلة، بمقتل المدعو عزام أنور جاويش من الأقلية الشيشانية يوم أمس، في مدينة سري كانيه على يد أحد أقربائه في قرية السفح الواقعة جنوب شرقي مدينة سري كانيه المحتلة، فيما تضاربت الأنباء حول اعتقال المرتزقة للقاتل.

في سياق متصل، أفادت مصادر أخرى بأن مجموعة مجهولة قتلت يوم أمس، المستوطن العراقي، إسماعيل إسماعيل المعروف باسم أبو مسلم العراقي المسؤول عن العوائل العراقية المستوطنة في مدينة سري كانيه المحتلة، وذلك في قرية عين حصان جنوبي مركز المدينة.

وتأتي هذه الجرائم في سياق الفلتان الأمني الذي تشهده مدينة سري كانيه المحتلة، منذ احتلالها من قبل دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها أواخر عام 2019.

(آ أ/ ف)

ANHA