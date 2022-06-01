​​​​​​​في يومها الثالث والأخير.. المسيرة الراجلة المنددة بالهجمات التركية تتجه إلى ديرك

تستمر المسيرة الراجلة التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية، واتحاد المرأة الشابة، تحت شعار "ضد الخيانة والاحتلال هلموا إلى معركة الحرية"، في يومها الثالث، حيث انطلقت صباح اليوم، من ناحية كركي لكي التابعة لمقاطعة قامشلو باتجاه ناحية ديرك.

ونُظمت المسيرة للتنديد بهجمات دولة الاحتلال التركي وخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ودعم مقاومة الكريلا، بمشاركة أعضاء وعضوات وتنظيمات واتحادات ومؤسسات حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وكانت المسيرة الراجلة لحركة الشبيبة الثورية السورية قد انطلقت بتاريخ 30 الشهر المنصرم، من دوار أوصمان صبري في مدينة قامشلو، ومن المقرر أن تصل إلى ناحية ديرك اليوم، ليقطع المشاركون بذلك نحو90 كم سيراً على الأقدام.

(ك-ع/آ)

ANHA