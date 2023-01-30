ودخلت انتفاضة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران وروجهلات كردستان يومها 135، في ظل فرض المحاكم الإيرانية؛ لعقوبات صارمة على المتظاهرين والمعلمين والنشطاء والصحفيين.

وفي مدينة سنه، عوقب ناشط اسمه؛ رفيق سليم بتهمة "الفساد في الأرض"، وفي مدن إيران، عوقب العديد من نشطاء المجتمع المدني والفنانين والأكاديميين والصحفيين والمواطنين؛ لمشاركتهم في الاحتجاجات ودعمها.

ومن إحدى المحتجات المعتقلات لدى السلطات الإيرانية، هي أرميتا عباسي، حيث تم تقديم أرميتا للمحاكمة، يوم أمس، وذكر فيما سبق أن أرميتا عباسي قد تعرضت للتعذيب والاعتداء أثناء اعتقالها.

وكما أصدر يوم أمس، قراراً يمنع المخرج الإيراني، مسعود كيميائي من مغادرة البلاد.

واعتقلت قوات الأمن آستياج حقيقي البالغة من العمر 21 عاماً، وزوجها أمير محمد أحمدي البالغ 22 عاماً، في الأول من تشرين الثاني 2022 خلال الانتفاضة التي عمت أنحاء إيران وشرق كردستان بسبب تقديم رقصة في ساحة آزادي، وأصدرت محكمة "الثورة" في طهران حكماً بحقهما بالسجن عشرة أعوام وستة أشهر لكل منهما بتهمة "التشجيع على الفساد، والتواطؤ ضد أمن البلاد، والدعاية ضد النظام".

ومن الناحية الأمنية وانتشار القوات العسكرية في المدن الإيرانية وروجهلات كردستان، انتشر عدد كبير من القوات الأمنية الإيرانية في مدينة جوانرو، يوم أمس.

وعلى الرغم من جميع عمليات القتل والإعدامات وحملات الاعتقال والاختطاف، إلا أن الاحتجاجات في إيران وروجهلات /شرق كردستان مستمرة بلا انقطاع.

(م ش)