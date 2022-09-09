​​​​​​​في يومها 29.. مشاركون في خيمة اعتصام قامشلو: سنقاوم وندافع عن أرضنا بكل ما أوتينا من قوة

تستمر فعالية خيمة الاعتصام التي نظمتها قوات حماية المجتمع - المرأة بالتنسيق مع مؤتمر ستار تحت شعار "أين هي عدالتكم وضميركم" المنددة بجرائم الاحتلال التركي على المنطقة، والمستنكرة لصمت المجتمع الدولي حيال جرائم الاحتلال التركي بحق شعب شمال وشرق سوريا، وذلك أمام مبنى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو.

شارك في فعالية اليوم الـ 29 للاعتصام أعضاء وعضوات قوات حماية المجتمع في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، بالإضافة إلى العشرات من أهالي قامشلو.

وبدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم قراءة بيان من قبل الإداري في قوات حماية المجتمع لناحية تل حميس، مجدل جمعة.

أدان البيان هجمات دولة الاحتلال التركي على شمال وشرق سوريا، واستهداف منازل المواطنين، أمام مرأى ومسمع العالم أجمع، وطالب المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة بفرض حظر جوي على شمال وشرق سوريا.

أكد بيان قوات حماية المجتمع في تل حميس على تقديم التضحيات للوصول إلى الحرية، مشدداً "صامدون بفضل تضحية شهدائنا، ومقاومة رفاقنا في السجون التركية، ونحن بدورنا سنقاوم وندافع عن مناطقنا بكل ما أوتينا من قوة، وقد قدمنا الكثير من التضحيات في سبيل الحرية والكرامة".

(ك آ /ف)

ANHA