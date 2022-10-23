​​​​​​​في يومه الثاني وبنشاطات متنوعة.. يستمر معرض الشهيد هركول للكتاب

في يومه الثاني، وسط مشاركة جيدة افتتح معرض الشهيد هركول للكتاب بدورته السادسة، أبوابه أمام الرواد، وسط حضور شخصيات سياسية وفنية وثقافية من كافة مناطق شمال وشرق سوريا.

وتخلل المعرض، توقيع ديوان شعري، بعنوان "قتلت مايا" للكاتب أحمد اليوسف من مدينة منبج، وتوزيعه مجاناً على رواد المعرض.

ويتحدث الكتاب "عن قضايا الشباب وسبل حل مشاكل الفئة الشابة"، وهو ذو طابع وجداني.

وسيستمر المعرض اليوم بمحاضرة في ساعة 18:00، بعنوان "المؤسسة الثقافية ودورها في المجتمع"، يلقيها الكاتب عبد المجيد خلف. يليها فقرة فنية وموسيقية، يشارك فيها الفنان آلان دريعي.

وكان المعرض قد انطلق أمس السبت، في مدينة قامشلو، بمشاركة أكثر من 50 دار نشر ومكتبة ومؤسسة ثقافية، ومراكز الأبحاث من شمال وشرق سوريا، ودمشق وحلب واللاذقية، والعراق، ومن جنوب وشمال كردستان ومصر وتركيا وبلجيكا وأوروبا.

ويضم المعرض 130 ألف كتاب و13 ألف عنوان، لكتب ثقافية، تاريخية وأدبية وسياسة واجتماعية. وفيه أقسام لكتب الأطفال والمرأة، وهي باللغات العربية والكردية بلهجاتها (الكرمانجية والصورانية، والزازاكية) والسريانية والإنكليزية.

ويفتح المعرض أبوابه أمام زواره من الساعة العاشرة صباحاً وحتى ثامنة مساءً. فيما من المقرر أن تستمر فعاليات المعرض لغاية 29 تشرين الأول الجاري.

(خ ع/ س ر)

ANHA