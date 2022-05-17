​​​​​​​في يومه الثاني.. المشاركون في فعاليات خيمة اعتصام الشبيبة: الكريلا هي القوة الوحيدة التي تمثلنا

تستمر فعالية خيمة الاعتصام التي نظمتها حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة في يومها الثاني تحت شعار "دربكم هو دربنا وهدفكم هدفنا"، تنديداً بخيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني ومشاركته في هجمات الإبادة مع الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان.

وشارك في اليوم الثاني لخيمة الاعتصام التي نصبت في الجهة الشمالية من مركز الناحية بالقرب من الشريط الحدودي بين "باكور وروج آفا"، أعضاء مجلس عوائل الشهداء في الناحية ودار المرأة، بالإضافة إلى أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وخلالها، استنكرت عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية الدرباسية فوزة يوسف، هجمات الإبادة لدولة الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع ومشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في هذه الهجمات، وقالت: "دولة الاحتلال التركي في هجماتها على قوات الكريلا تهدف إلى إبادة الشعب الكردي؛ لأن وجود هذا الشعب يكمن في وجود قوات الكريلا، فهي القوة التي تدافع وتقاتل من أجل القضية الكردية".

ولفتت فوزة يوسف إلى المقاومة التاريخية لقوات الكريلا في التصدي لهجمات الاحتلال التركي، قائلة: "الكريلا هي القوة الوحيدة التي تمثلنا وتدافع عنا وتحافظ على مكتسبات الشعب الكردي، فهي أثبتت نفسها على مر الأعوام بتضحياتها وفدائها من أجل الدفاع عن قضيتها، وتخليص شعبها من الظلم والاضطهاد، وإعادة توحيد أرض كردستان، واليوم؛ تقود مقاومة عظيمة ضد الاحتلال التركي".

مشددة على ضرورة رفع الشعب الكردي من سوية النضال ودعم ومساندة مقاومة الكريلا، داعية إياهم في الوقت ذاته إلى الوقوف في وجه خيانة الحزب الديمقراطي الكردستاني.

بعد الانتهاء من الكلمات، عقد المشاركون حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية.

هذا، ومن المقرر أن يشارك في خيمة الاعتصام، يوم غد الأربعاء، أعضاء المؤسسات المدنية في بلدة السيكر التابعة لناحية الدرباسية.

يشار إلى أن فعاليات خيمة الاعتصام ستستمر حتى الـ 20 من أيار/ مايو الجاري، باعتصام أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة ومناوبة أهالي مقاطعة الحسكة.

(أح/ي م)

ANHA