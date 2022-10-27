​​​​​​​في يومه السادس.. معرض هركول يستقبل أعضاء هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة

استقبل معرض هركول للكتاب بدورته السادسة، وفي يومه السادس، أعضاء هيئة التربية والتعليم في إقليم الجزيرة، والعشرات من طلاب المدارس، من جميع المراحل الدراسية والفئات العمرية، بالإضافة الى بعض المثقفين.

وسيتخلل اليوم السادس للمعرض، حفل توقيع كتاب بعنوان "هفوات بلا أجنحة" للكاتب عبد الجابر حبيب، وإهداء ما يقارب 100 نسخة مطبوعة من الكتاب لرواد المعرض، وذلك من دار النشر شلير.

وسيستمر برنامج فعاليات المعرض في يومه السادس، ببرامج وفعاليات ومسابقات ثقافية، يديرها الكاتب عبود مخصو، حيث سيتم طرح الأسئلة الثقافية والتاريخية والاجتماعية والفنية على رواد المعرض، وإهداء الكتب، لأصحاب الإجابات الصحيحة، وستختتم الفعالية بعروض فنية وشعرية وأدبية.

هذا وانطلق معرض الشهيد هركول للكتاب بدورته السادسة، والذي أُهدي هذا العام لروح الشاعر الكردي جكر خوين، في 22 تشرين الأول الجاري، وسيستمر لغاية 29 منه، ببرامجه الثقافية والأدبية.

(ك.آ/ ل م)

ANHA