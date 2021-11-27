​​​​​​​في يومه الرابع والأخير.. مهرجان أمارا الثاني يختتم فعالياته بتكريم الفرق المشاركة

تحت شعار "بتطور الثورة الثقافية والفكرية هلموا إلى معركة الحرية" نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية مهرجان أمارا الثقافي والرياضي الثاني منذ الـ 24 من الشهر الجاري.

واختتمت، اليوم السبت، فعاليات المهرجان في يومه الرابع والأخير والمصادف ليوم تأسيس حزب العمال الكردستاني الـ43، وذلك بتقديم فقرات غنائية وعروض للرقص الفلكلوري وتكريم جميع الفرق التي شاركت منذ اليوم الأول.

وبدأت فعاليات اليوم الأخير بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم قدمت فرقة الشهيد موردم باقة من الأغاني الثورية، وبعدها قدمت فرقة بلند كوباني فقرة للرقص الفلكلوري.

كما قدمت فرقة آيلان كوباني للأطفال فقرات غنائية، تلاها تقديم فرقة آوازا شهباء لفقرات غنائية للأغاني الثورية، وفرقة الشهيدة زينب الخاصة بالمرأة أيضاً لفقرات غنائية.

فيما قدم بعدها أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية في مقاطعة الشهباء مسرحية تمحورت حول دور المجالس والكومينات في المجتمع.

كما جرت، خلال فعاليات المهرجان، مسابقة أدبية تضمنت أسئلة للطلبة عن عفرين والثقافة الكردية، ليختتم المهرجان بتكريم الفرق المشاركة في المهرجان.

(كروب/ س ر)

ANHA