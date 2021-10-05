​​​​​​​في يومه الرابع.. التزام نسبي بالحظر الكلي في إقليم الفرات

بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بسبب اجتياح الموجة الرابعة من الفيروس شمال وشرق سوريا, فرضت الإدارة الذاتية حظراً كلياً في مناطقها بدأ في الـ3 من تشرين الأول الحالي ويستمر لغاية الـ9 من تشرين الأول.

وينص الحظر على إغلاق كافة مؤسسات الإدارة الذاتية باستثناء المؤسسات التي يتطلب عملها الاستمرار, وباستثناء المشافي والصيدليات, كما تغلق المدارس والجامعات والمعاهد, وتغلق كافة المحلات التجارية باستثناء الغذائية ولفترات محدودة.

وتقوم دوريات من قوى الأمن الداخلي(الأسايش) بجولات في المدن لضبط الحظر الكلي وذلك لضمان تطبيق القرار درءاً لانتشار الفيروس، لكن تبقى الخروقات من قبل الأهالي مستمرة سواء عبر فتح المحال التجارية أو التجوال ضمن الشوارع والأسواق.

حول هذا، تقول الرئيسة المشتركة لهيئة الصحة في إقليم الفرات عزيزة إبراهيم: "فرضنا الحظر الكلي على المنطقة نظراً لتزايد عدد المصابين بفيروس كورونا, ولكن تقيد الأهالي بهذا الحظر ضعيف, وهذا سيؤدي إلى حدوث أزمة, ويجب على الأهالي مساعدتنا من أجل القضاء على هذا الوباء".

وأضافت عزيزة إبراهيم: "هناك بعض المرضى توجد لديهم أعراض الإصابة بفيروس كورونا ولكنهم لا يصدقون وجود هذا المرض لأن أعراض كورونا مثل أعراض مرض الكريب, ولكن بعد مرور فترة من الزمن تتحول حالتهم إلى حالات خطيرة وحرجة يصعب علاجها".

وقالت عزيزة إبراهيم في ختام حديثها: "نأمل من الأهالي الذين يرون أعراض فيروس كورونا على أنفسهم أن يتوجهوا إلى مركز كورونا في قرية "يدي قوي" وإجراء التحاليل اللازمة, لأن هناك بعض المصابين ينقلون العدوى دون أن يعلموا".

وبحسب آخر إحصائيات هيئة الصحة لشمال وشرق سوريا فإن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا قد وصل إلى 29132 حالة, منها 2209 حالات شفاء, و968 حالة وفاة، حتى يوم الـ5 من تشرين الأول الجاري.

(ج ع/ج)

ANHA