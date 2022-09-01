​​​​​​​في يوم السلام العالمي.. مطالب بإنهاء حالة الحرب التي تحدثها تركيا ونشر ثقافة المحبة

أصدر كل من حزب الاتحاد الديمقراطي وحركة المجتمع الديمقراطي في قامشلو، بيانا مشتركا، بالتزامن مع حلول يوم السلام العالمي.

قرأ البيان عضوة منسقية حركة المجتمع الديمقراطي، عايد إبراهيم، أمام مقر مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مدينة قامشلو.

واشار البيان إلى دور شعوب شمال وشرق سوريا في إحلال السلام والأمن في المنطقة عامة، وتابع: " لازالت الثورة السورية تعيش في أزمة خانقة رغم دخولها لعامها الحادي عشر".

وأشاد البيان بدور وجهود جميع المكونات في شمال وشرق سوريا ومقاومة قوات قسد لتحقيق الأمن والسلام للمنطقة" استطعنا القضاء على التنظيمات الإرهابية وتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى بناء الإدارة الذاتية الديمقراطية التي تمثل إرادة جميع شعوب المنطقة وترسيخ السلام وارساء تجربة ديمقراطية نابع من فكر الأمة الديمقراطية وأخوة الشعوب من فلسفة الحياة لقائد الإنسانية والسلام القائد عبدالله أوجلان".

وشدد البيان في ختامه: "لإحلال الأمن والسلام والتعايش المشترك في المنطقة وإنهاء حالة الصراعات والحروب التي حدثت في المنطقة واحترام مبادئ حقوق الإنسان والعيش المشترك بسلام بعيداً عن الصراعات والاقتتال الطائفي مع ضرورة نشر ثقافة المحبة والعيش المشترك والسلام للوصول إلى بناء مجتمع حر ديمقراطي".

(آ)

ANHA