بالتزامن مع الذكرى السنوية للهجوم الذي شنته دولة الاحتلال التركية على جبل قره جوخ في الـ 25 من شهر نيسان عام 2017، أصدرت القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية بيانًا كتابيًّا، استذكرت فيه الشهداء وأكدت على مواصلة النضال.

وجاء في البيان:

"في الـ 25 من شهر نيسان عام 2017 نفذت دولة الاحتلال التركية هجومًا ضد جبل قره جوخ، ما أسفر عن استشهاد 20 مقاتلًا من مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة، وكان الهدف من هذا الهجوم هو الحد من التقدم الذي أحرزناه ضد داعش وضرب النضال الذي تخوضه شعوب شمال وشرق سوريا من أجل الحرية والديمقراطية. كما أن الدولة التركية المحتلة استمرت في شن هجماتها للهدف نفسه في عفرين عام 2018 وكل سري كانيه وكري سبي عام 2019.

في خضم النضال ضد إرهاب داعش والاحتلال التركي قدّم شعب كردستان وشعوب سوريا قرابين كبيرة وضحّت بالمئات

من أبنائها وبناتها، ونتيجة لهذا النضال تم القضاء على داعش جغرافيَّا، فيما دخل النضال ضده مرحلة جديدة، والهجوم الذي شنته دولة الاحتلال ضد جبل قره جوخ كان يستهدف إضعاف هذا النضال وإعاقة تقدمنا، ولكن اليوم ورغم جميع مساعي العرقلة، فإن شعبنا يواصل نضاله بعزم أكبر وأقوى، من أجل الحرية والديمقراطية في مواجهة الاحتلال وجميع أشكال الرجعية.

وكما هو معلوم في الأيام الأخيرة، وبسبب استفزازات مجموعات الدفاع الوطني، فقد نشبت مواجهات بينها وبين قوى الأمن الداخلي في مدينة قامشلو. حيث عمدت مجموعة الدفاع الوطني منذ فترة طويلة إلى افتعال المشاكل من أجل ضرب الأمن والاستقرار، وخلال المواجهات التي نشبت بعد الاستفزازات الأخيرة، استشهد أعضاء من الأسايش ومن أبناء شعبنا. كما استشهد أحد وجهاء قبيلة بني سبعة، هايس الجريان، على يد مجموعة الدفاع الوطني بسبب مساعيه من أجل السلام. وعليه فإننا نتوجه بالعزاء لذوي شهدائنا ولجميع أبناء شعبنا.

مرة أخرى، نستذكر بإجلال واحترام جميع رفاقنا الذين استشهدوا في 25 نيسان 2017، ونجدد عزمنا على مواصلة النضال في سبيل شعبنا ومكتسباتنا شعبنا، في مواجهة جميع اشكال الرجعية والاحتلال.

(ك)