​​​​​​​في يوم العالمي للسلام.. مجالس مقاطعة قامشلو تستنكر الجرائم التركية

تنديدًا بالجرائم التركية بحق مناطق شمال وشرق سوريا، وبمناسبة اليوم العاتماملمي للسلام والذي يصادف 1 أيلول من كل عام، أدلى كل من (مجلس مدينة قامشلو ومجلس ناحية تربه سبيه ومجلس ناحية جل آغا ومجلس ناحية ديرك ومجلس ناحية كركي لكي ومجلس ناحية تل حميس) ببيانات منفصلة إلى الرأي العام.

وأدلى مجلس مدينة قامشلو بالبيان من أمام مركز مجلس المدينة، وذلك من قبل الرئيس المشترك للمجلس سليمان أبو بكر.

وأشار البيان "يصادف اليوم ذكرى يوم السلام العالمي، حيث من حق الأمم والشعوب العيش في جو من السلام دون حروب، ولكن في منطقة الشرق الأوسط، ونتيجة المصالح السياسية لدول الهيمنة المركزية التي تحاول بناء توازنات جديدة من أجل استمرار هيمنتها والتخلص من تراكمات الاتفاقات التي أنتجت الدول القومية والتي أصبحت عائقًا أمام مخططاتها، ضربت وتضرب الدولة التركية ومرتزقتها هذه المناطق دون أخذ أي اعتبار لوجود إرادة الشعوب فيها وتتجاوز في ذلك جميع المواثيق والمعاهدات الدولية التي تدعو إلى السلام".

تربه سبيه وجل آغا

وأصدر مجلس ناحيتي تربه سبيه وجل آغا بيانين منفصلين؛ طالبا فيهما المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بضرورة الاعتراف بالإدارة الذاتية وردع الاحتلال التركي عن جرائمه ضد الإنسانية.

في ناحية تربه سبيه قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية تربه سبيه، محمد حاج فرحان، أمام مجلس الناحية، وفي ناحية جل آغا قرئ البيان من قبل الرئيسة المشتركة للمجلس، أمل النزال، وجاء في البيانين:

"استطاعت كافة ثورات المنطقة تغيير أنظمتها والتطلع لبناء مجتمع حر وديمقراطي، إلا أن الثورة السورية تحولت إلى أزمة طال أمدها بسبب التدخل الخارجي واحتلال تركيا للأراضي السورية ونشر الفتنة والتفرقة بين المكونات، ما أدى إلى وتهجير الملايين وتدمير البنية التحتية".

كما نوّها إلى "أن ثورة شمال وشرق سوريا قد أوضحت للعالم أجمع الفلسفة الديمقراطية وأخوة الشعوب، وحاربت الإرهاب المدعوم من تركيا، وأن المجتمع الدولي مطالب بدعم هذه الإدارة والاعتراف بها".

ديرك

كما تجمّع العشرات من أعضاء مؤسسات المجتمع المدني أمام مجلس ناحية ديرك للإدلاء ببيان إلى الرأي العام، قرئ من قبل عضوة المجلس جورجيت كوركيس، وجاء في نص البيان:

"إن مناطق شمال وشرق سوريا تعيش ضمن ثورة أخوة الشعوب وتناضل من أجل نظام الإدارة والترسيخ والعدالة والمساواة، ولكن الحكومة التركية المتمثلة في حزب العدالة والتنمية تحارب مشروع الأمة الديمقراطية في قصفها المستمر على مناطق شمال وشرق سوريا".

وتابع البيان "إن الدولة التركية تقصف الأماكن الآمنة وتقتل الشيوخ والأطفال والنساء، لنشر الخوف والرعب بين المدنيين، لإفراغ المنطقة من سكانها وتغيير ديموغرافيتها".

كركي لكي

ومن جهة أخرى، أدلى مجلس ناحية كركي لكي ببيان قرئ من قبل سليمان صالح عضو المجلس، بالمناسبة نفسها، وأشار البيان إلى أن يوم السلام العالمي يتزامن مع استمرار القصف التركي على شمال وشرق سوريا.

تل حميس

فيما أشار مجلس ناحية تل حميس عبر بيان قرئ من قبل الرئيس المشترك للمجلس خالد العبدالله إلى أن "مناطق شمال وشرق سوريا تعيش ثورة أخوة الشعوب والنضال من أجل بناء نظام إدارة تترسخ فيه العدالة والمساواة ولكن حكومة الاحتلال التركي المتمثلة بحزب العدالة والتنمية تعمل على إفشال هذه الثورة ومشروعها بالقصف المستمر".

واختتمت جميع البيانات بمناشدة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان ومؤسسات المجتمع المدني "لردع دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها الذين يرتكبون أبشع جرائم الحرب ضد المدنيين والسكان في مناطق شمال وشرق سوريا".

(كروب/ آ)

ANHA