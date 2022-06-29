​​​​​​​في وضح النهار.. مرتزقة فيلق الشام يقتلون مواطناً كردياً من أهالي ناحية شيراوا

بحسب مصدر من ناحية شيراوا، أقدمت مرتزقة "فيلق الشام" التابعة للاحتلال التركي على قتل المواطن "سعيد أحمد شيخ علي البالغ من العمر "55عاماً" والملقب "ابو لقمان" من أهالي قرية "بعيه" التابعة لناحية شيراوا.

وعن تفاصيل جريمة القتل، قال المصدر" خرج المواطن "سعيد" من منزله ذاهباً بجراره إلى قرية "الغزاوية" لشراء المواد الغذائية وأثناء خروجه من القرية تتبعته سيارتان تابعتان لمرتزقة "فيلق الشام"، وبعدها عثر عليه مقتولاً.

وأضاف المصدر" وللتغطية على جريمتهم قاموا بقلب الجرار الزراعي، ليتبين على أن وفاته (سعيد أحمد شيخ) طبيعي نتيجة انقلاب الجرار".

وأكد المصدر "ان المواطن "سعيد" تعرض لعملية قتل بطلقة في الرأس حيث وضع المرتزقة جثته في كيس أسود مغلق وأمروا ذويه بعدم فتح الكيس ودفنه بسرعة، ولكن ذويه رفضوا ذلك وأصروا على فتح الكيس الأسود ودفنه حسب الأصول ليتفاجؤوا بتواجد مكان طلق ناري في رأسه، ولكن ذووه لا يتجرؤون على التحدث عن القضية".

وزاد المصدر بأن " المغدور "سعيد "وابنه تم اختطافهم سابقاً وتعرضا للتعذيب الشديد وتعرض للتهديد بالقتل في أكثر من مرة من قبل المرتزقة.

(ع ك/م)

ANHA