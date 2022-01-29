​​​​​​​في تقويض واضح لحرية التعبير.. أردوغان يهدد بإجراءات ضد وسائل الإعلام

وفي إشعار نُشر في الجريدة الرسمية، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير لحماية "الثقافة الوطنية" في تركيا ومنع النشء "من التأثر سلباً نتيجة التعرض لمحتوى ضار على وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية".

ولم يحدد أردوغان ماهية هذا المحتوى، لكنه قال إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد "الأنشطة العلنية أو الخفية عبر وسائل الإعلام والتي تهدف إلى تقويض قيمنا الوطنية والأخلاقية والإضرار بالبنية الأسرية والاجتماعية"، وفق ما نقلته شبكة العربية.

وزادت تركيا خلال السنوات الماضية رقابتها على وسائل الإعلام إذ أصبح نحو 90% من وسائل الإعلام الرئيسة مملوكة للدولة أو مقربة من الحكومة.

وتدين المنظمات غير الحكومية باستمرار انتهاكات حرية الصحافة في تركيا، وخصوصاً منذ محاولة "الانقلاب" التي وقعت في 2016، وتلاها اعتقال عشرات الصحافيين وإغلاق العديد من وسائل الإعلام التي اعتبرت معادية.

وتحتل تركيا المرتبة 153 من 180 في مؤشر حرية الصحافة لعام 2021 لمنظمة مراسلون بلا حدود.

وأدت سيطرة الحكومة على عددٍ كبير من وسائل الإعلام، إلى غياب الصحافة المستقلة في تركيا. كما أن إغلاق السلطات للمئات من وسائل الإعلام في غضون المحاولة الانقلابية على حكم الرئيس أردوغان، أدى أيضاً إلى تراجع دور الوسائل غير الحكومية.

(د ع)