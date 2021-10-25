​​​​​​​في ذكراها الـ 29.. استذكار الشهيدة بيريتان خلال اجتماعات جماهيرية

ونفذت الشهيدة بيريتان (كلناز قره تاش) في 25 تشرين الأول 1992، عملية فدائية في حرب المقاومة ضد الخونة والعملاء، وقاتلت حتى الرصاصة الأخيرة، وبعد أن نفدت ذخيرتها ولكي لا تقع أسيرة في أيدي العملاء والخونة ألقت بنفسها من على قمة جبل في منطقة خاكورك في جنوب كردستان، وأظهرت بذلك رداً حاسماً على نهج العمالة والخيانة.

وإحياءً لذكرى الشهيدة نظمت عدّة فعاليات جماهيرية في مناطق شمال وشرق سوريا.

تربه سبيه

استذكر مجلس عوائل الشهداء في ناحية تربه سبيه الشهيدة بيريتان و43 شهيداً من شهداء شهر أيلول وتشرين الأول، وذلك خلال مراسم أقيمت في صالة السياحي الواقعة شمال الناحية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ومن ثم ألقت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في الناحية، ميديا حسين، كلمة استذكرت في بدايتها الشهداء، وقالت: "بفضل تضحياتهم نعيش اليوم حياة كريمة حرة، هم من بذلوا الغالي والنفيس في سبيل حرية شعبهم".

وفي ختام المراسم أشعلت الشموع أمام صور الشهداء، وعرض سنفزيون يتضمن مسيرة حياة الشهداء، وقرئت بعدها وثائق الشهداء وسلمت إلى ذويهم وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تمجد الشهداء وتخلد ذكراهم.

جل آغا

وفي السياق نفسه استذكر مجلس عوائل الشهداء والعشرات من مكونات ناحية جل آغا الشهيدة بريتان وذلك في المركز الثقافي بمنطقة الإنعاش جنوب شرق الناحية والتي زينت بصور الشهيدة بريتان والقائد عبد الله أوجلان.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء، لتلقي بعدها عضوة لجنة التدريب في مؤتمر ستار في ناحية جل آغا، أماني الشيخ، محاضرة عن تحليلات القائد عبدالله أوجلان حول شخصية الشهيدة بيريتان وعمليتها الفدائية، ونوهت إلى أن القائد عبدالله أوجلان حثّ الشعب وقوات الكريلا على اتباع نهج بريتان.

بينت المحاضرة إن الشهيدة بيريتان مثّلت روح المرأة المناضلة والقيادية في الجبهات وعلى الجميع تخليد ذكراها وعدم الاستسلام، ليعرض بعدها فلم سنفزيوني يتناول مسيرة نضال الشهيدة بيريتان.

كركي لكي

وفي كركي لكي اجتمع أهالي الناحية في نقابة العمال في بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو، وبدأت مراسم الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ومن ثم ألقت عضوة مؤتمر ستار، سميرة يوسف، كلمة أشارت من خلالها إلى مقاومة الشهيدة بيريتان في وجه نهج الخيانة المتمثل بالحزب الديمقراطي الكردستاني.

وتابعت "باستشهادها رسمت نهج المرأة الحرة، وناضلت في سبيل الحرية ورفضت الاستسلام والخنوع، وأصبحت رمزاً للمرأة الحرة في الشرق الوسط.

وبدوره عاهد قهرمان محمد عضو مجلس عوائل الشهداء، بالسير على خطا الشهداء وأكد على ضرورة الكفاح والمقاومة.

تل براك

كما نظم مؤتمر ستار في ناحية تل براك اجتماعاً حضره العشرات من الأهالي وذلك في قاعة الاجتماعات بالمركز الثقافي الكائن في الحي الغربي بالناحية.

وبعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، خاطبت الإدارية في مؤتمر ستار في ناحية تل براك، رسل حسن، الحضور وقالت: "بقيت تحارب حتى آخر طلقة في سلاحها إلى أن حاصرتها قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني المتواطئة مع العدو التركي، لكنها لم تستسلم رغم وعودهم لها بأنهم لن يؤذوها، وألقت نفسها من على قمة الجبل، في رد حاسم منها على الخونة".

تبع ذلك عرض فلم وثائقي حول حياة الشهيدة بيريتان استمر لمدة 45 دقيقة، لينتهي الاستذكار بالشعارات التي تحث على تصعيد النضال.

قامشلو

وأحيا أبناء مدينة قامشلو أيضاً الذكرى السنوية الذكرى السنوية الـ 29 لاستشهاد المناضلة بيريتان، في مركز محمد شيخو للثقافة والفن بالمدينة.

وبدأ الاستذكار بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، وتحدثت عضوة مؤتمر ستار، أهين جيا، مؤكدة على أن الآلاف أمثال الشهيدة بيريتان يتابعون طريقها ومسيرتها في الحرية والكرامة، يواجهون الاحتلال والخيانة معاً.

عامودا

وأقام أهالي ناحية عامودا اليوم مراسم استذكار للشهيدة بيريتان بعد مرور تسعة وعشرين عاماً على استشهادها في صالة بيلسان بالناحية. وشارك في المراسم المئات من الأهالي وممثلو المؤسسات المدنية والعسكرية.

بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، بعدها ألقيت كلمة باسم مؤتمر ستار أشارت إلى المقاومة البطولية التي أبدتها الشهيدة بيريتان، بعدها تم عرض سنفزيون عن حياة الشهيدة، وفي ختام المراسم قدمت فرقة الشهيدة دليلة مجموعة من الأغان الثورية.

الدرباسية

كما استذكر اليوم مؤتمر ستار بناحية الدرباسية التابعة لمدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، الشهيدة بيريتان خلال اجتماع جماهيري حضره المئات من الأهالي، عقد في مركز الثقافة والفن.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، لتشير بعدها الإدارية في مؤتمر ستار بناحية الدرباسيه، ايلم ديرك، إلى الرابط المتين الذي كان يربط المناضلة بيريتان بفكر القائد عبد الله أوجلان، وإلى نضالها الدؤوب وكفاحها من أجل قضية شعبها وحريتها.

وأكدت في حديثها "أن ذهنية قتلة المناضلة بيريتان، هي ذاتها التي تهاجم مناطق شمال وشرق سوريا، ومناطق باشور كردستان، اليوم، وهي التي تطلق التهديدات بشكل مستمر، لاستهداف فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان، الداعية إلى أخوة الشعوب والتعايش المشترك".

واختتمت قائلة "سنناضل بدورنا حتى تحقيق أهداف الشهيدة بيريتان وجميع الشهداء في الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية، وتحقيق مشروع القائد أوجلان، مشروع الأمة الديمقراطية".

الحسكة

ونظم مؤتمر ستار اليوم في مدينة الحسكة شمال وشرق سوريا، مراسم استذكار للمناضلة بيريتان في حديقة القائد الكائنة بحي الناصرة في مدينة الحسكة، بحضور العشرات من أهالي مدينة الحسكة، وممثلي القوات العسكرية، ومؤسسات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية.

وبدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاها عرض عسكري، ومعزوفات للفرقة النحاسية.

وتحدثت خلال المراسم عضوة منسقية مؤتمر ستار في مقاطعة الحسكة، سوزدار كوردمان، استذكرت فيها المناضلة بيريتان، وقالت: "إن الشهيدة بيريتان رمز من رموز النضال ومقاومة المرأة الحرة في المنطقة".

وأضافت "نهج وطريق الشهيدة بيريتان مستمر، وذلك واضح من خلال تسمية المئات من النساء الكرد بناتهن باسم المناضلة بيريتان".

وبينت سوزدار، أن الدولة التركية وبالتعاون مع بعض الأطراف الكردية، وفي مقدمتها الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK حاولت كسر إرادة المرأة الحرة في شخص الشهيدة بيريتان، إلا أنها رفضت الاستسلام والذل وأعطت درساً في التضحية والفداء للخونة والعملاء.

إقليم عفرين

كما نظم اليوم مؤتمر ستار لإقليم عفرين مسيرة راجلة تحت شعار" بمقاومة المرأة الحرة سندحر خط الخيانة ".

وتجمعت نساء إقليم عفرين في مجموعتين الأولى في بلدة بابنس والثانية في قرية معراته في مقاطعة الشهباء.

ولدى وصول المجموعتين إلى حديقة ناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، وقفوا دقيقة صمت إجلالا للشهداء، تلاها قراءة ملخص عن حياة الشهيدة بيريتان وإنجازاتها وكيف أثبتت قدرة المرأة على القيام بدورها التاريخي، قرأته باللغة الكردية عضوة مؤتمر ستار لإقليم عفرين، ريحانة علو أما باللغة العربية فقرأتها عضوة منسقية مجلس المرأة الحرة لمقاطعة الشهباء، نجاح حسين،

وعاهدت النساء في ختام المسيرة بالسير على نهج الشهيدة بيريتان المتمثل في المقاومة والنضال.

كوباني

وفي السياق ذاته، استذكرت منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات الشهيدة بيريتان، خلال اجتماع في مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني، بحضور أعضاء وعضوات المؤسسات التابعة لإدارة الذاتية في الإقليم.

وبدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، ثم ألقت الناطقة باسم المنسقية، مزكين خليل، كلمة استذكرت فيها الشهيدة بيريتان وأكدت أنها "تركت ميراثاً قيّماً لنضال المرأة وخاصة المرأة الكردية".

لافتة أن "الشهيدة بيريتان وقفت في وجه العدو والخيانة في آن واحد وأثبتت للعدو أنها لن تستسلم, عندها سطرت طريق النضال والمقاومة للمرأة الحرة"، ليختتم الاجتماع بعرض سنفزيوني تناول مسيرتها النضالية ومقاومتها في وجه العدو والغدر والخيانة.

(كروب/ آ)

ANHA