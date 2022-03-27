​​​​​​​في ذكراه الرابعة.. حزب سوريا المستقبل يفتتح مكتباً له في مركدة ويقيم احتفالية في حلب

ضمن سلسلة الفعاليات التي أقيمت في شمال وشرق سوريا بمناسبة ذكرى تأسيس حزب سوريا المستقبل، افتتح الحزب مكتباً له في بلدة مركدة جنوب ناحية الشدادي، ونظم احتفالية في حلب.

الحسكة

وافتتح حزب سوريا المستقبل اليوم، مكتباً له في بلدة مركدة، جنوب ناحية الشدادي، وذلك خلال مراسم.

حضر مراسم الافتتاح عدد من أعيان المنطقة ونخبة من الشخصيات المعروفة من كافة المكونات، وألقيت خلالها، كلمات باسم الوفود المشاركة؛ هنأت افتتاح المكتب، وتمنت النجاح للحزب في مسعاه.

رئيس مكتب العلاقات لحزب سوريا المستقبل، صالح الزوبع، قال في تصريح مقتضب لوكالتنا، إن الحزب يسعى إلى "لمّ الشمل وتلبية كافة رغبات شعوب المنطقة للعيش المشترك تحت مظلة إخوة الشعوب؛ للنضال من أجل الحرية والديمقراطية من أجل سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية".

حلب

في السياق ذاته نظم مجلس حزب سوريا في حلب، اليوم، احتفالية تحت شعار "سوريا تعددية ديمقراطية لا مركزية"، بمشاركة العشرات من مؤيدي الحزب، وذلك في كافيتريا "طلة حلب" في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود بالمدينة.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في حلب، خالدة عبدو، قالت فيها: "إن التضحيات العظيمة التي قدمها حزب سوريا المستقبل ما هي إلا تأكيد على أن الوطن غالٍ والتضحية واجب على أبنائه، واستذكرت الشهداء (علي علوش، وزانا عفرين، وهفرين خلف، ومروان فتيح، ونادية غشام) وعموم شهداء الحزب.

منوهة إلى أن حزب سوريا المستقبل الذي يمثل الهوية السورية كان السباق إلى الحفاظ على إرث الإدارة الذاتية المبنية على مبدأ الوطن للجميع دون إقصاء أي طرف.

أما الرئيسة المشتركة للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، فالنتينا عبدو فهنّأت أبناء الشعب السوري بحلول الذكرى الرابعة لتأسيس حزب سوريا المستقبل وأكدت أن مسألة النهوض بأفكار جديدة كانت ضرورة ملحة في الأزمة السورية لطرح سبل حلها.

ثم قامت رئيسة مجلس حزب سوريا المستقبل في حلب إلى جانب الإدارية في مؤتمر ستار نهلة مصطفى والرئيس المشترك للمجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، محمد شيخو، بقطع قالب حلوى المحضّر للمناسبة.

بعدها قدمت فرقتا أزهار المستقبل التابعة لحزب سوريا المستقبل، وورود المستقبل التابعة لحركة الهلال الذهبي عروضاً للرقص الفلكلوري.

لتختتم الحفلة بتقديم عروض غنائية من قبل الفرقة الغنائية التابعة لمجلس شباب حزب سوريا المستقبل مجلس حلب.

(ف)

ANHA