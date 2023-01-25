في الذكرى السنوية الـ 8 لتحرير مدينة كوباني من مرتزقة داعش، يعرض فيلم "كوباني" يوم غد الخميس، لأول مرة على شاشات فضائيات RONAHI TV في تمام الساعة الـ 09:00 مساءً، والساعة الـ 08:00 مساءً على فضائيةsterk TV، وعلى فضائية المرأة JIN TV يوم الجمعة الساعة الـ 09:00 مساءً بتوقيت روج آفا.

من المقرر إعادة عرض الفيلم على فضائية روناهي في تاريخ لم تحدده الفضائية بعد.

يعرض الفيلم الذي تصل مدته لساعتين ونصف الساعة على شاشات الفضائيات التلفزيونية، بعد أن عرض في صالات السينما في كل من مدن الرقة، الطبقة، قامشلو، رميلان والحسكة في شمال وشرق سوريا؛ وفي العاصمة الألمانية برلين، ومدن درسدن، كيل، كولن، مانهايم، إيسن، ساربروكن، بوخوم، وليفركوزن في ألمانيا، ومدينة مارسيليا في فرنسا.

يجسد فيلم "كوباني" الذي عرض لأول مرة خلال 7 أيام متتالية من 20 أيلول حتى 26 أيلول 2022 في قاعة مركز باقي خدو للثقافة والفن بمدينة كوباني، الأحداث التاريخية لمقاومة كوباني الشهيرة ضد داعش بين عامي 2014 و2015 والتي تلقى فيها داعش هزيمته الأولى أثناء تمدده في سوريا والعراق.

الفيلم من إخراج أوزلم ياشار استناداً إلى رواية الكاتبة مديا دوز وعمل على إنتاجه كومين فلم روج آفا وحركة الثقافة والفن (TEV-ÇAND) عام 2021.

(س أ/م)

ANHA