​​​​​​​في ذكرى تأسيسه الـ 18.. منظّمات نسائيّة تتمنّى لمؤتمر ستار استمرار النجاحات

عبّرت ممثلات المنظمات النسائيّة في روجهلات وباشور وروج آفا وشمال وشرق سوريا وأوروبا عن آرائهنّ بمناسبة الذكرى السنويّة لتأسيس مؤتمر ستار.

مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا

هنّأت عضوة منسقيّة مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا والإداريّة في الاتحاد النسائي السريانيّ في قامشلو، جورجيت برصومو الذكرى السنويّة لتأسيس مؤتمر ستار، وأشارت إلى أنّ مؤتمر ستار تُعدّ المنظّمة النسائيّة الرئيسة في شمال وشرق سوريا ولفتت إلى أنّ المؤتمر ومنذ بداية الثورة وحتّى الآن، سلّط الضوء في أعماله على إرادة المرأة وحدّد دورها المهمّ في المنطقة والشرق الأوسط والعالم أجمع وسلّط الضوء على طابع المرأة الكرديّة والعربيّة والسريانيّة ونقلها للعالم.

وأوضحت جورجيت برصومو أنّ مؤتمر ستار لعب دوراً مهمّاً في تدريب المرأة، ولفتت إلى أنّه نتيجةً لهذه الدورات التدريبيّة أصبحت العديد من النساء رياديّاتٍ في المجالات العسكريّة، الدبلوماسيّة، الاجتماعيّة وغيرها. وتمنّت جورجيت برصومو أن تواصل جميع النساء نضالهنّ على هذا المستوى.

منظمة المرأة الحرّة الكردستانيّة (RJAK)

حيّت عضوة منظّمة المرأة الحرّة الكردستانيّة (RJAK)، بانو حلبجة، نساء روج آفا اللواتي أصبحن رمزاً للنضال الوطني الكرديّ في جميع أنحاء العالم.

وأشارت إلى أنّ مؤتمر ستار ارتكز في تنظيمه على فكر القائد أوجلان ولهذا نجح على صعيد الحياة والسياسة.

وهنّأت بانو حلبجة بالذكرى السنويّة لتأسيس المؤتمر وتمنّت أن يصبح في عامه الجديد صوتاً لجميع نساء العالم.

حركة المرأة الكردية في أوروبا (TJK-E)

وذكرت عضوة حركة المرأة الكرديّة في أوروبا (TJK-E)، كزبان دوغان أنّ مؤتمر ستار يستند في أساسه على حركة حرية المرأة الكردستانيّة وأنه أصبح مثالاً لجميع نساء سوريا مع ثورة روج آفا.

وأوضحت كزبان أنّ ثورة روج آفا المعروفة بثورة المرأة أصبحت نوراً لجميع نساء العالم، وأشارت إلى أنهنّ كنساء كرديّات في أوروبا يعتبرن مؤتمر ستار مثالاً يُحتذى به.

منظومة المرأة الحرّة في روجهلات كردستان (KJAR)

حيّت عضوة منظومة المرأة الحرّة في روجهلات كردستان (KJAR)، كجال شيخ محمدي جميع عضوات مؤتمر ستار وكافة النساء المناضلات، وأشارت إلى أنّهنّ يقتدين بمؤتمر ستار مثلهنّ مثل جميع النساء في روجهلات كردستان.

وأوضحت أنّ نضال المرأة في روجهلات كردستان يستمرّ على درب ساكينة، بيريتان، زيلان بَبولي، آرين ميركان، آفيستا خابور وعلى طريقة مؤتمر ستار، وأنّ الثورة التي تشهدها روجهلات اليوم تتعزّز بروح الباسلات من مثل شيرين علمهولي وزينب جلاليان.

تجمّع نساء زنوبيا

أشارت عضوة الهيئة الإدارية لتجمّع نساء زنوبيا، نسرين الحسن إلى مؤتمر ستار يمثّل الحل لجميع مشاكل المرأة في شمال وشرق سوريا.

ولفتت نسرين إلى أنّ جميع المنظمات النسائيّة في شمال وشرق سوريا ترتكز على نهج مؤتمر ستار، وأوضحت أنّ مقاومة مؤتمر ستار سمحت للمرأة المشاركة والانخراط في جميع مجالات الحياة.

(ر)

ANHA