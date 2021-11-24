​​​​​​​في ذكرى تأسيس حزب العمال الكردستاني.. مطالبات بإزالة اسم الحزب من قائمة الإرهاب

وتجمع اليوم المئات من أهالي ناحية عين عيسى ومهجري مقاطعة كري سبي المحتلة في الحديقة العامة وسط ناحية عين عيسى للاحتفال بالذكرى الـ 43 لتأسيس حزب العمال الكردستاني.

وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلاها إلقاء الرئيس المشترك لحركة الشبيبة الثورية في إقليم الفرات، محمد محمود، كلمة بارك فيها شعوب المنطقة بذكرى تأسيس الحزب "الذي لطالما ناضل لتحرير شعوب المنطقة من الاضطهاد والاستعمار".

وبين محمود أن "فلسفة القائد أوجلان هي التي حققت الانتصارات والإنجازات العظيمة التي تنعم بها المنطقة الآن بالرغم من رهان العدو التركي على وأد حركة التحرر الكردستانية حال انطلاقها، ولكن الأبطال المناضلين الذين قدموا حياتهم ليعيش شعبهم بحرية أثبتوا زيف وكذب الفاشية التركية".

بدورها أكدت الرئيسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، بيريفان إسماعيل، أن الشعب في شمال وشرق سوريا سيناضل لإخراج المحتل التركي من الأراضي سورية على خطا أبطال حركة التحرر الكردستانية الذين يناضلون لتحرير شعبهم من ظلم الاحتلال الفاشي.

وتخللت الاحتفالية تقديم مقطوعات شعرية وعروض فنية لفرق مدرسية وفلكلورية.

في السياق ذاته، نظمت حركة الشبيبة الثورية في ناحية تربه سبيه مسيرة طالبت من خلالها بإزالة حزب العمال الكردستاني من لائحة الإرهاب وعبروا عن دعمهم للحزب الذي ضحى من أجل حرية شعوب المنطقة.

الشبيبة اجتمعوا أمام مركز اتحاد الشبيبة غرب الناحية وخرجوا في مسيرة جابت السوق المركزي وحملوا صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حزب العمال الكردستاني وهتفوا ضد الاحتلال التركي وحيوا مقاومة حزب العمال ضد الدولة الفاشية التركية.

وفي نهاية السوق المركزي وقف المشاركون في المسيرة دقيقة صمت على أرواح الشهداء، بعدها ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية بناحية تربه سبيه، حسين الشيخ، كلمة أشار فيها إلى أنهم يدعمون نضال ومقاومة حزب العمال الكردستاني ضد الأنظمة الفاشية.

وأكد الشيخ أن شعوب المنطقة تتطلع إلى الحزب كممثل لها وتدافع عن هذا الشعب الذي ينتمي إليه أبنائهم ويطالبون الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإزالة اسم حزب العمال الكردستاني عن لائحة الإرهاب الدولية وإطلاق سراح القائد عبد الله أوجلان.

واختتمت المسيرة بالهتافات التي تحيي مقاومة ونضال حزب العمال الكردستاني.

(كروب/ف)

ANHA