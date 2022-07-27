​​​​​​​في ذكرى استشهادها التاسعة.. معلمو كوباني يستذكرون الشهيدة فيان أمارا

حضر معلمو مقاطعة كوباني إلى مزار الشهيدة دجلة لاستذكار الشهيدة شفين كايا (الاسم الحركي فيان أمارا) التي استشهدت في 26 تموز عام 2013 في قرية كندال بمقاطعة كري سبي، أثناء هجوم مرتزقة جبهة النصرة عليها.

يذكر أن الشهيدة فيان أمارا، تنحدر من باكور كردستان، وكان لها دور كبير في الحركة التربوية بروج آفا، حيث كانت تدرّس في الأكاديميات وتدير أمور المدارس في مقاطعة كوباني، وكان لها دور ريادي في تطوير اللغة الكردية في روج آفا.

بدأت مراسم استذكار الشهيدة فيان أمارا بالوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح الشهداء، تلته كلمة للرئيس المشترك لهيئة التربية والتعليم في إقليم الفرات، بكر جرادة، الذي أشاد بالدور العظيم للشهيدة فيان في مجال التربية والتعليم في روج آفا.

وقال إن الشهيدة فيان أمارا هي الشهيدة الأولى في مجال التربية والتعليم بروج آفا، وأقل ما يمكننا فعله لها هو استذكارها والمضي على خطاها، وقد سار على دربها العشرات من المعلمين والمعلمات ونالوا الشهادة".

وأضاف "الشهيدة فيان آمارا ناضلت حتى مكّنت أسس اللغة الكردية التي كانت قد تعرضت للطمس من قبل الأنظمة الفاشية، ومن هنا من مزار الشهيدة دجلة في مدينة كوباني، نعاهد الشهيدة فيان أمارا بأننا سنحقق حلمها في مجال التربية والتعليم وتطوير اللغة".

فيما ذكرت الرئيسة المشتركة لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عائشة أفندي، جانباً من ذكرياتها مع الشهيدة فيان أمارا، وكيف أنها كانت تحارب بقلمها قبل البندقية.

وقالت: "الشهيدة كانت مدرسة بحد ذاتها، فكل من عرفها تعلّق بها، وعندما احتاجها السلاح لم يخب ظنه، فرفعته في وجه المعتدين على روج آفا ونالت الشهادة".

واختتمت مراسم الاستذكار بوضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيدة، وسط الزغاريد والهتافات التي تحيي الشهيد.

(ن ك/د)

ANHA