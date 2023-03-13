​​​​​​​في ذكرى استشهادها.. عضوات كتيبة كولة سلمو يجددن لها العهد بمواصلة النضال

تخليداً لذكرى استشهاد الناشطة في اتحاد ستار (مؤتمر ستار حالياً)، وعضوة مجلس الشعب في حلب كولة سلمو، والمصادف اليوم، نظمت قوات حماية المجتمع- المرأة، عرضاً عسكرياً، شاركت فيه عضوات كتيبة الشهيدة كولة سلمو التي ارتقت عام 2012.

نظم العرض العسكري بالقرب من الشارع الذي استشهدت فيه المناضلة كولة سلمو؛ وهي إحدى الشهيدات الأوائل لمؤتمر ستار.

وبعد تقديم العرض، ألقت رفيقة الشهيدة، كولة سلمو وعضوة حزب الاتحاد الديمقراطي، موليدة سليمان كلمةً أشارت فيها إلى أن الشهيدة كولة، تعد مثالاً يحتذى به في الفداء؛ كونها استشهدت وهي تدافع عن أحد الإعلاميين الذين كانوا يوثقون جرائم المجموعات المسلحة؛ أثناء تعرضه لمحاولة اختطاف في حي الشيخ مقصود.

وتابعت موليدة حديثها بالإشارة إلى أن الشعب الكردي تعرض للعديد من محاولات الإبادة والإنكار وخاصة النساء، إلا أن الشهيدات أمثال كولة سلمو عملن على رد هذه الجرائم وصنَّ هذه المبادئ المنبثقة عن فلسفة القائد عبد الله أوجلان.

وصفت موليدة في نهاية حديثها، تاريخ استشهاد كولة سلمو، بأنه كان الشرارة التي مهدت لبدء تطبيق مبادئ حرب الشعب الثورية بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب.

واختتم العرض العسكري بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة المرأة، وتدعو إلى تصعيد النضال لتحقيق الحرية الجسدية للقائد أوجلان.

تجدر الإشارة إلى أنه في 25 حزيران عام 2015، أعلنت نساء حي الشيخ مقصود ضمن مراسم عسكرية عن تشكيل كتيبة باسم الشهيدة، كولة سلمو لحماية المجتمع، ضمت حوالي 60 امرأة من مختلف المكونات الكرد، العرب، التركمان، وما زلن حتى الآن يؤدين مهامهن في صفوف قوات حماية المجتمع - المرأة.

وكانت مجموعات مسلحة مرتبطة بأجندات سلطوية داخل حي الشيخ مقصود، استهدفت الحي في 10 آذار عام 2012 في محاولة لاختطاف أحد الإعلاميين الذين كانوا يوثقون جرائمها، وبادرت كولة التي كانت برفقة الإعلامي حينها لإنقاذه من رصاصة وجهت إليه، فتلقتها عنه؛ مما أدى إلى إصابتها في الرأس، لترتقي شهيدة بنتيجتها في 13 آذار 2012.

(م ع/ي م)

ANHA