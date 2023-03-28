​​​​​​​في ذكرى أسبوع البطولة.. أهالي شمال وشرق سوريا يستذكرون الشهيد عكيد

بمناسبة أسبوع البطولة، الفترة الممتدة بين 21 و28 آذار من كل عام، الذي بدأ مع مقاومة الشهيد مظلوم دوغان وصولاً إلى بطولة معصوم قورقماز، نُظِمت فعاليات متنوعة في شمال وشرق سوريا، جدد فيها الأهالي العهد للشهيد مظلوم دوغان ومعصوم قورقماز.

تربه سبيه

عُقد اجتماع جماهيري، نظمه مجلس ناحية تربه سبي في صالة حزب الاتحاد الديمقراطي.

وخلال الاجتماع، استذكرت الرئيسة المشتركة للحزب في تربه سبيه، هدية شمو، شهداء الحرية، وقالت "ننحي إجلالاً لتضحياتهم في سبيل الحرية والحياة الكريمة".

وأضافت: "أسبوع البطولة بالنسبة لنا، يمثل روح النضال المستمر منذ أكثر من 50 عاماً، وثورة روج آفا هي نتاج هذا النضال".

وأكدت "الشهيد عكيد، مثّل الانطلاقة الأولى للكفاح ضد الاحتلال وأعداء الشعوب الحرة، وليس فقط الشعب الكردي، وشعلة مظلوم دوغان في سجن آمد ورصاصة الشهيد عكيد مهّدتا لالتحاق الآلاف من الشباب والشابات بصفوف النضال، ومقاومة الأعداء والمحتلين".

وعاهدت بالسير على درب الكفاح الذي سلكه الشهيد عكيد للوصول إلى حياة حرة كريمة.

جل آغا

في ناحية جل آغا، أقام مجلس عوائل الشهداء مراسم استذكار الشهيد عكيد، في صالة المركز الثقافي، بمشاركة أهالي الناحية.

وخلال المراسم، قالت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، سلمى عبد الخليل "الشهيد عكيد مناضل أوقد شعلة الحرية ضد الظلم والعبودية، ويمثل قدوة نضالنا".

سلمى عبد الخليل أشارت إلى أن "نضال عكيد وفلسفة القائد عبد الله أوجلان اجتمعتا في شخصيته، وسارع لإحياء روح المقاومة، لذا يجب على كافة المناضلين الحفاظ على هذه الروح في المقاومة والاستمرار في النضال". معاهدة بمتابعة درب الشهداء والالتزام بفلسفة القائد أوجلان للوصول للنصر.

كوباني

أما في مدينة كوباني، فقد أدلى مجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات ببيان، وذلك في ساحة الشهيد عكيد.

قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمجلس عوائل الشهداء في إقليم الفرات، عادل حج كرعو، جاء فيه: "الرصاصة التي أطلقها الشهيد عكيد في جبال كردستان بمنطقة أرو وكابار وشمزينان كانت الشرارة الأولى لشعلة الحرية، ووصل صداها إلى أجزاء كردستان الأربعة، ومزقت حدود نظام /12/أيلول الذي تمثل في انقلاب الحكم العسكري لدولة الاحتلال التركي".

ولفت البيان إلى أن "الشهيد عكيد الذي تعرّف على الشهيد الرفيق مظلوم دوغان الذي عرّفه على حركة التحرر الكردستانية، أصبح فيما بعد قائداً للجيش في حزب العمال كردستاني وقائداً روحياً ومعنوياً بكل معنى الكلمة لجيش تحرير كردستان".

تل براك

في تل براك عُرِض سنفزيون تضمن حياة الشهيد مظلوم دوغان ومقاومة السجون، ثم أُلقيت محاضرة من قبل عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي عبد الغني أوسو، تحدث فيها عن مسيرة الشهيد مظلوم ومقاومته النضالية وتضحياته، حيث قال:

"تعرض مظلوم دوغان لتعذيب قلّ مثيله في السجن المركزي في ديار بكر، لكن الدولة التركية لم تتمكن من الحصول على أي معلومة منه، كان مصدراً للمعنويات للمعتقلين الآخرين في السجن، وقد غيّر مجرى الأحداث في السجن وهكذا أصبحت مقاومات سجن ديار بكر عاملاً لانتشار فكر حزب العمال الكردستاني".

وأضاف: "أسماه القائد عبد الله أوجلان بـ (المكتبة المتحركة) لاتساع أفقه وقابليته الكبيرة للتركيز والحفظ، وقال عنه القائد، إن الشهيد مظلوم كان يقرأ يومياً أكثر من 500 صفحة، وأسماه الشعب الكردي في ديار بكر بـ (كاوا المعاصر) نتيجة مقاوماته البطولية من جهة وكونه استهل مرافعته أثناء محاكمته بجملة "سيظهر كاوا معاصر في كل مكان يشهد ضحاكين ظالمين" وصاحب الصرخة الشهيرة أثناء المحاكمات "المقاومة حياة"".

ديرك

نظّم مجلس ناحية ديرك محاضرة في مركز دجلة للثقافة والفن في الناحية، أُلقيت من قبل عضو مجلس ناحية ديرك جودي محمد.

أشار محمد إلى أن "الشعب الكردي حقق انتصارات ومكتسبات تاريخية نالت من خلالها الشعوب المضطهدة حريتها، لا سيما في شمال وشرق سوريا، وذلك بفضل فلسفة أوجلان وكفاح الشهداء ونضالهم ضمن أسبوع المقاومة، وصولاً إلى مقاومة الشهيد عكيد (معصوم قورقماز).

كركي لكي

وفي ناحية كركي لكي، نظم مجلس ناحية كركي لكي في نقابة العمال ببلدة رميلان محاضرة لاستذكار الشهيد عكيد (معصوم قورقماز)، حضرها العشرات من الأهالي.

ألقيت من قبل عضو مجلس ناحية كركي لكي حسن علي، نوّه فيها إلى نضال الشهيد معصوم قورقماز (عكيد) ومقاومته التاريخية في سجون الفاشية التركية والتي أصبحت رمزاً للنضال والمقاومة للشعب الكردي ضد الظلم ليكون الشهيد عكيد، كاوا العصر الحديث.

الرقة

وفي مدينة الرقة، استذكر أهالي المدينة، الشهيد عكيد، عبر محاضرة نظمت من قبل مجلس عوائل الشهداء في الرقة، تمحورت عن التعريف بالشهيد عكيد قورقماز، ودوره الريادي في الكفاح المسلح ضد دولة الاحتلال التركي.

لتنتهي كل الاجتماعات والمحاضرات المذكورة بالشعارات التي تمجّد الشهداء، وشعارات "الشهداء خالدون" و "تحيا المقاومة".

(كروب/ل م)

ANHA