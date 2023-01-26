​​​​​​​في ذكرى انتصار مقاومة كوباني.. أهالي كوباني يستذكرون شهداء شهر كانون الثاني

ويصادف اليوم الخميس، 26 كانون الثاني، الذكرى السنوية الثامنة لانتصار مقاومة كوباني التي خاضتها وحدات حماية الشعب والمرأة ضد مرتزقة داعش أواخر عام 2014 ومطلع عام 2015.

وبحلول هذه الذكرى، اجتمع المئات من الأهالي في مزار الشهيدة دجلة جنوبي مدينة كوباني وأشعلوا الشموع على أضرحة الشهداء.

ووضع مجلس عوائل الشهداء صورة كبيرة عليها صور شهداء شهر كانون الثاني من أبناء كوباني وصور شهداء مقاومة سجن الصناعة، وذلك استذكاراً لهم، كما ألقى الرئيس المشترك للمجلس، عادل حج كرعو كلمة استذكر فيها الشهداء وذكرى انتصار مقاومة كوباني، وأشار إلى أن الشهداء هم من صنعوا المكتسبات التي تحظى بها المنطقة منذ انطلاق الثورة وحتى اليوم.

(ج م/ف)

ANHA