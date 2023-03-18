​​​​​​​في ذكرى احتلال عفرين... معاهدات لتصعيد النضال حتى إنهاء الاحتلال

أدلت، اليوم، الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة ببيان إلى الرأي العام، قرىء من قبل الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، طلعت يونس، أمام مبنى الإدارة بناحية عامودا في مقاطعة قامشلو.

وأوضحت الإدارة عبر بيانها "يصادف اليوم الذكرى السنوية الخامسة على احتلال عفرين من قبل الفاشية التركية والجماعات الإرهابية المتطرفة، بعد هجومها الغاشم على إقليم عفرين الآمن، والذي كان قد أصبح المكان والمأوى لكل السوريين الذين نزحوا من مناطقهم والتي كانت تدار من قبل أهلها في ظل إدارتها الذاتية الديمقراطية".

وبيّن "استمر الهجوم 58 يوماً، جابهتها مقاومة بطولية لم تشهد لها مثيلاً، حتى استخدمت الفاشية التركية كافة أنواع الأسلحة المحرمة دولياً وبتوافق روسي- تركي وتخاذل من النظام السوري الذي لم يحرك ساكناً، أمام احتلال لمناطق سورية، كان الاحتلال لمدينة الزيتون سبباً في تهجير أهلها الأصليين مرافقة مع صمت دولي أمام المجازر التي ارتكبتها بحق شعب عفرين وطبيعتها".

خمس سنوات وسياسة الإبادة مستمرة

وأشارت الإدارة في بيانها إلى سياسات الاحتلال التركي في عفرين، ونوهت "خمس سنوات على الاحتلال، وما زالت سياسات الإبادة مستمرة من قبل الاحتلال والجماعات الإرهابية بحق من بقي في بيوتهم وسياسات التغيير الديمغرافي وبناء المستوطنات والنهب والقتل والاعتقال وسرقة الآثار وقطع الأشجار، في محاولة لتكريس الاحتلال ومحو ملامح مدينة الزيتون التاريخية".

وأوضحت "سياسات الاحتلال هذه والتي يتم شرعنتها من المجموعات المرتزقة والائتلاف والانتهاكات المستمرة والتي كشفت عن وجهها الحقيقي من خلال سياسات التتريك التي تمارسها ومع كوارث الزلزال الأخيرة، التي تعرضت لها مناطق عفرين وخاصةً جندريسه وارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، بترك المدنيين الأصليين تحت الأنقاض في مواجهة الموت دون القيام بعمليات الإنقاذ، وعدم فتح المعابر أمام الإدارة الذاتية الديمقراطية؛ لتقديم المساعدات والعون للمنكوبين، ما كانت إلا استمرارية لجرائم الحرب التي تمارسها لإفراغ المنطقة من سكانها الأصليين، واستغلالها لهذه الكارثة لاستكمال مشاريعها الاستيطانية بدعم قطري وأطراف أخرى".

وبينت الإدارة الذاتية الديمقراطية أن المناطق المحتلة من قبل تركيا تحولت إلى مناطق لتجمع المرتزقة، وقالت: "أصحبت هذه المناطق المحتلة مناطق تجمع لكافة الفصائل الإرهابية من داعش وجبهة النصرة وغيرها، وتحويلها إلى معسكرات لهم بعد هزيمتهم على يد قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي؛ بهدف استمرارية مهامهم الموكلة إليهم من قبل أردوغان في ممارسة الإرهاب في المنطقة والعالم".

المقاومة مستمرة

أشادت الإدارة الذاتية الديمقراطية بالمقاومة التي يبديها الأهالي في الشهباء، بقولها: "يواصل أبناء شعبنا في مخيمات الشهباء مقاومتهم في وجه الاحتلال، على الرغم من الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشونها في ظل الحصار الذي يفرضه النظام السوري عليهم، والذي يزيد من حجم المعاناة التي يتعرضون لها نتيجة تهجيرهم من ديارهم، معاهدين بتصعيد النضال والمقاومة حتى تحرير عفرين وعودتهم الآمنة إلى ديارهم".

واستذكرت الإدارة الذاتية الديمقراطية لإقليم الجزيرة، شهداء مقاومة العصر في عفرين من وحدات حماية الشعب والمرأة "الذين سطروا أروع ملاحم البطولة والفداء"، كما حيت مقاومة شعب عفرين "في المخيمات وفي مناطق النزوح، ومقاومة شعوب شمال وشرق سوريا بكل مكوناتها في تلاحمها ومساندتها لمقاومة العصر في ذكراها السنوية الخامسة".

وأدانت سياسية الإبادة التي تتبعها دولة الاحتلال التركي، وموقف القوى والأطراف الدولية من خلال توافقاتها وصمتها أمام الاحتلال ومجازره المستمرة في المناطق السورية المحتلة. ودعت "المجتمع الدولي ودول التحالف لمحاربة داعش وكافة المنظمات الدولية والحقوقية بالقيام بواجباتهم ومسؤولياتهم أمام ما يرتكب من جرائم حرب ضد الإنسانية من قبل الاحتلال التركي والجماعات الإرهابية في عفرين وكافة المناطق المحتلة، وخاصة فيما تقوم به من عمليات إعادة تنظيم وتجميع من إرهابي داعش وجبهة النصرة للقيام بعمليات إرهابية في مناطق شمال وشرق سوريا والعالم أجمع".

بداية أي حل هو إنهاء الاحتلال

وأكدت الإدارة الذاتية أن بدايات أي حلول للأزمة السورية؛ هو إنهاء الاحتلال التركي للمناطق السورية ووقف انتهاكاته واستهدافه لشمال وشرق سوريا.

كما دعت الإدارة في بيانها أيضاً، كافة القوى الوطنية السورية "بضرورة العمل وفق المصلحة الوطنية بإنهاء الاحتلال التركي على الأرض السورية، حيث إن احتلال عفرين والمناطق المحتلة الأخرى كأعزاز وجرابلس وسري كانيه وكري سبي هي اقتطاع أجزاءٍ من الجغرافية السورية وتمزيق لنسيج المجتمع السوري ".

ومن جهتها، قرئ مجالس مدن ونواحي مقاطعة قامشلو (عامودا، وقامشلو، وتربه سبيه، وجل آغا، وتل براك وتل حميس) البيان ذاته باللغتين الكردية والعربية، بحضور العشرات من الأهالي.

حيث قرئ بيان مجلس عامودا باللغة الكردية من قبل إدارة مدارس في ناحية عامودا هناء خالد، وباللغة العربية من قبل عضو حزب الاتحاد الديمقراطي في عامودا، عادل ملا أمين، في ساحة الشهيد جهاد وسط حضور أهالي الناحية ومهجّري عفرين المقيمين في عامودا.

وفي قامشلو، قرئ باللغة العربية من قبل طالبة جامعة روج أفا، روسيل عبد الحميد، وباللغة الكردية من قبل عضو إدارة المدارس في مدينة قامشلو، غمكين يوسف، أمام دوار النبي هوري في قامشلو.

وقرئ بيان مجلس جل آغا باللغة العربية من قبل عضو حزب الاتحاد الديمقراطي سرور أحمد الشطي، وباللغة الكردية من قبل نائبة الرئاسة المشتركة لمجلس ناحية جل آغا جاهدة حسين شمو، في ساحة الكراج في الناحية.

وفي ناحية تربه سبيه، قرئ باللغة العربية من قبل نائبة الرئاسة لمجلس ناحية تربه سبيه نالين تمو، وباللغة الكردية من قبل عضوة مؤتمر ستار في الناحية جوانا حسن، أمام مركز مؤتمر ستار.

وفي تل براك، قرئ باللغة العربية من قبل عضو مجلس ناحية وناس العبد الله، وباللغة الكردية من قبل عضوة لجنة الزراعة في الناحية روزين سعدون، أمام دوار الشهداء وسط تل براك .

وفي تل حميس، قرئ من قبل الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي في الناحية غالب السعدون، في ساحة المركز الثقافي الواقع شرق الناحية.

وفي مقاطعة الحسكة، بمشاركة العشرات من الأهالي وممثلين عن الأحزاب السياسية ومؤسسات الإدارة الذاتية، ومؤسسات المجتمع المدني، قرأ البيان ذاته.

وقرئ في مركز المقاطعة، من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس الناحية الشمالية في المدينة هبة اسيا.

اما في ناحية تل تمر، قرئ البيان من قبل الرئيس المشترك لمجلس ناحية تل تمر محمد سعيد شيخموس.

فيما قرئ في ناحية الهول من قبل الرئيس المشترك لمجلس الناحية زياد حسن.

ديرك

وفي السياق ذاته، أدلت مكاتب الأحزاب السياسية بحضور أهالي وعضوات مؤتمر ستار وممثلين/ات عن المؤسسات المدنية في ديرك، ببيان إلى الرأي العام، قرئ أمام مركز مؤتمر ستار، من قبل عضو المكتب السياسي للحزب اليسار الديمقراطي الكردي في سوريا، محمود صفو.

وشجب البيان الجرائم والانتهاكات التي تجري في مدينة عفرين المحتلة، وأوضح البيان: "5 سنوات، المرتزقة والجيش التركي يمارسون أفظع الجرائم في المناطق المحتلة من تغيير ديمغرافي ممنهج الى سياسات التتريك والتعريب إلى نهب آثارها وسرقة مقدرات أهلها، إلى جانب ممارسة الضغط والابتزاز بما فيها عمليات الخطف والاعتقال والتعذيب بحق المدنيين ونهب أموالهم وممتلكاتهم والاستيلاء على منازلهم ".

وشدد البيان "نحن أكثر إصراراً على التمسك بحقنا المشروع في العودة الآمنة لأهلنا المهجرين من المناطق المحتلة إلى مناطقهم الأصلية ومنازلهم"، وأكد البيان على ضرورة تصعيد النضال حتى إخراج الاحتلال التركي ومرتزقته من كامل الأراضي السورية".

(كروب/آ)

ANHA