​​​​​​​في تحد واضح للغرب والناتو.. روسيا وبيلاروسيا تجري مناورات حربية ضخمة

وبدأت روسيا وبيلاروسيا رسمياً تدريبات عسكرية ضخمة في أراضي الدولتين وبحر البلطيق، وسط قلق حلف شمال الأطلسي.

وحضر كبار القادة العسكريون من البلدين حفل افتتاح التدريبات التي يطلق عليها اسم "زاباد-2021" في غرب روسيا حيث رُفعت الأعلام وأُلقيت الخطب.

وستبدأ المرحلة العملية في التدريبات، التي تأتي في وقت تتصاعد فيه التوترات بين الغرب وبيلاروسيا بسبب حملتها على المعارضين، اليوم الجمعة وتستمر حتى 16 أيلول.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قوات قوامها 200 ألف جندي ونحو 80 طائرة، وما يصل إلى 15 سفينة، وحوالي 300 دبابة ستشارك في التدريبات.

وتابعت وزارة الدفاع الروسية أن قوات من أرمينيا والهند وكازاخستان ومنغوليا ستشارك فيها.

وحذّر مسؤولون من حلف شمال الأطلسي من أن التدريبات، التي تأتي في أعقاب حشد عسكري روسي ضخم على حدود أوكرانيا في وقت سابق هذا العام، تزيد من مخاطر وقوع حوادث أو خطأ في الحسابات من شأنه إشعال أزمة.

ويقول المسؤولون إن التدريبات لا تتصور دولاً معينة كخصوم، لكن رئيس الأركان العامة في بيلاروسيا، الميجور جنرال فيكتور جوليفيتش، قال إن التدريبات يجب أن تكون "إشارة" للغرب على "عدم جدوى" اتخاذ "موقف قوة" ضد البلدين.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف إن التدريبات كانت ذات طبيعة دفاعية بحتة وستمنح موسكو ومينسك فرصة لتحسين طريقة عمل جيشيهما معاً.

ويقول محللون إن مشاركة مينسك تسلط الضوء على العلاقات الوثيقة بشكل متزايد بينها وبين موسكو.

وأثبت الكرملين أنه حليف حيوي لبيلاروسيا بعد أن فرض الغرب عقوبات على مينسك بسبب حملة قمع عنيفة أعقبت انتخابات متنازع عليها منحت الرئيس ألكسندر لوكاشينكو ولايته السادسة.

وفي سياق متصل قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن الحرب الشاملة مع روسيا أمر محتمل، مضيفاً أنه يريد عقد اجتماع موضوعي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقال زيلينسكي إن العلاقات مع الولايات المتحدة أفضل من ذي قبل لكن أوكرانيا لم تتلق موقفاً واضحاً بشأن ما إذا كانت ستنضم إلى الحلف العسكري حلف شمال الأطلسي.

(م ش)