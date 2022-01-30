​​​​​​​في تأكيد على تعاضدهم.. الأهالي يقدمون المساعدات للنازحين جراء هجمات داعش الأخيرة

زار، اليوم، وفد من وجهاء عشائر ناحية الهول، ما تبقى من نازحي حيي "غويران والزهور"، في مدينة الحسكة، لتفقد أوضاعهم، وتقديم مساعدات مادية لهم قدرت بنحو 10 ملايين ليرة سورية، سلّمت لمجلس المقاطعة لتحويلها لخدمات للنازحين.

وشدد الوفد الزائر على ضرورة تشكيل محكمة دولية لمقاضاة مرتزقة داعش المعتقلين في شمال وشرق سوريا.

وأوضح وجيه عشيرة الخاتونية إبراهيم سلطان، أن الهدف من الزيارة هو تفقد أحوال النازحين، وتقديم ما تيسر من المساعدات لهم.

وأثنى السلطان على التفاف أبناء مدينة الحسكة وبشكل خاص أهالي حيي "غويران والزهور" حول القوى العسكرية والأمنية، وقال: "إن موقف الأهالي مشرّف ومرحب به".

(أم)

ANHA