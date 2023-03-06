​​​​​​​في سياق فعاليات 8 آذار.. أنشطة متنوعة في شمال وشرق سوريا

نظمت اليوم (6 آذار) في مناطق متفرقة من شمال وشرق سوريا سلسلة فعاليات متنوعة؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

كوباني

خرج أهالي الريف الغربي لمدينة كوباني في مسيرة، بمناسبة 8 آذار (اليوم العالمي للمرأة)، تحت شعار "المرأة الحياة الحرية، نحو ثورة المرأة".

انطلقت المسيرة التي نظمها مؤتمر ستار في إقليم الفرات، بناحية القناية غربي المدينة، وسط ترديد المشاركين الهتافات التي تؤكد على أن لا "حياة بدون القائد"، و"المرأة، الحياة، الحرية".

ولدى وصولهم إلى محطة إسماعيل عبدو غربي الناحية، وقفوا دقيقة صمت؛ إجلالاً لأروح الشهداء، ثم ألقت إدارية مؤتمر ستار في إقليم الفرات، مزكين خليل، كلمة أشارت فيها إلى تاريخ 8 آذار وانعكاساته على نضال المرأة، موضحة ذلك بالقول "ما زاد من عظمة هذا اليوم (أي يوم 8 آذار) فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان الذي أورثنا مفاتيح الحرية، وكسر قيود الاستبداد".

وشددت "على كل مستبد أن يدرك أن المرأة لم تعد كالسابق، فمن حاول طمس هويتها سيحترق بلهيب ثورتها؛ لأنها أقوى بكثير من ذي قبل، ومن يريد النجاة من الظلم والانطلاق نحو التحرر عليه أن يتخذ من فكر وفلسفة القائد أوجلان نهجاً له وسلاحاً في وجه كل من يحاول إلغاء دور المرأة في الحياة".

وطالبت مزكين في ختام كلمتها، كافة النساء بتصعيد نضالهن في وجه المستبدين، وقالت: "لأن هذا العصر؛ هو عصر نهضة النساء".

الشهباء

فيما، بحثت العشرات من عضوات وأعضاء المؤسسات والمجالس المدنية وممثلين عن الأحزاب السياسية في مقاطعة عفرين والشهباء، عن سبل التخلص من الذهنية الذكورية، وكيفية نشر تقييمات القائد عبد الله أوجلان عن قضايا المرأة بين أطياف المجتمع.

جاء ذلك، خلال ندوة حوارية نظمها مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، شمل شرح مستفيض من قبل عضوة الحزب، رودين محمد، عن المرأة في المجتمع الطبيعي ودورها في قيادة المجتمع ونشرها للمساوة والديمقراطية، وتاريخ الذهنية الذكورية والمؤامرات ضدها، ومقاومة المرأة منذ ولادة السلطة وحتى يومنا الراهن، كما نوهت إلى ما حققته النساء في شمال وشرق سوريا من مكتسبات في ثورة 19 تموز 2012.

بدورهم، أشار المشاركون إلى كيفية تخليص فلسفة وفكر القائد عبد الله أوجلان، المرأة من نظام العبودية إلى قيادية وطليعية، بالإشارة إلى ما شهده واقع المرأة في شمال وشرق سوريا؛ إبان ثورة 19 تموز على مختلف الصعد "السياسية، الدبلوماسية، العسكرية والاقتصادية".

الرقة

نظم مجلس المرأة السورية، اليوم (6 آذار)، اجتماعاً بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وذلك في صالة "شاطئ ونهر" جنوبي مدينة الرقة، حضرته عضوات مجلس المرأة السورية، ومجلس إدلب الخضراء، ومنظمات المجتمع المدني والنساء في عشائر مدينة الرقة.

بدأ الاجتماع بالوقوف دقيقة صمت؛ إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم ألقت المنسقة العامة لمجلس المرأة السورية، سماح شعراوي، كلمة، أشارت خلالها إلى معاناة المرأة على مر العصور من الأنظمة الرأسمالية والذهنية الذكورية؛ لإنهاء دورها.

واختتمت سماح كلمتها بالتأكيد على "أن المرأة أثبتت وجودها وقدرتها على الريادة من خلال تنظيم نفسها ومقاومتها في وجه الأنظمة والذهنية الذكورية".

واختتم الاجتماع بتهنئة نساء شمال وشرق سوريا والعالم باليوم العالمي للمرأة.

جل آغا

ونظمت مديرية الحراج والمحميّات في إقليم الجزيرة، فعالية لزرعة 1000 شجرة، بمحمية آزادي في ناحية جل آغا بمقاطعة قامشلو.

وزرع أعضاء وعضوات هيئة الزراعة في إقليم الجزيرة وطلاب/ـات جامعة روج آفا وعضوات مؤتمر ستار، 1000 غرسة لأشجار مثمرة وحراجية (400 تين، 400 مشمش، 200 سرو وصنوبر).

وهنّأ الإداري في مديرية الحراج والمحميات بإقليم الجزيرة، لقمان بدر، يوم 8 آذار على جميع النساء، ونوه "نظمنا هذه الفعالية مع حلول يوم العالمي للمرأة، تكريماً لنضال المرأة ومقاومتها".

(كروب/ي م)

ANHA