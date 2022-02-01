​​​​​​​في سجن هولير العام..80 معتقلاً يعلنون الإضراب عن الطعام

وأدلى ممثل معتقلي بهدينان، أيهان سيد، ببيان إلى الرأي العام، أعلن فيه إضراب مجموعة من سجناء شيلاديز مع 75 سجيناً في بهدينان، عن الطعام في سجن الأسايش العام في هولير.

وقال البيان: "يوجد خمسة نشطاء من شيلاديز يقبعون في سجن الأسايش العام في هولير منذ ما يقرب من عام وثلاثة أشهر، إلى جانب 75 سجيناً من بهدينان بدأوا إضراباً عن الطعام تحت شعار "إما الحرية أو الموت"".

وتابع البيان إن خمسة من معتقلي بهدينان من شيلاديز (محمود ناسي، وأمجد يوسف، ونيجيرفان بديه، ويوسف شريف، وكوفان طارق) خُطفوا بسبب حرية الفكر والمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية، وهم الآن يقبعون في السجن العام في هولير دون محاكمة.

وناشد البيان مؤسسات حقوق الإنسان والأمم المتحدة وممثلي دول المنطقة والعراق إلى تكثيف جهودهم لتأمين الإفراج عن جميع المعتقلين الذي يقبعون في السجون ظلماً.

(س ر)