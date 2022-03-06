​​​​​​​في شمال وشرق سوريا.. احتفالات النساء مستمرة بمناسبة 8 آذار

مع حلول اليوم العالمي للمرأة، زارت عضوات مؤتمر ستار في مدينة الحسكة، اليوم، حواجز قوى الأمن الداخلي والهلال الأحمر الكردي في مقاطعة الحسكة وتقديم الحلوى لهم.

بالتزامن مع ذلك، نظمت الشبيبة الثورية في مدينة الحسكة مسيرة راجلة، انطلقت من أمام حديقة القائد أوجلان الكائنة في حي الناصرة، جنوب مدينة الحسكة، متجهة نحو مركز البيئة والبلديات.

وشاركت في المسيرة عضوات المؤسسات المدنية في مقاطعة الحسكة، وسط ترديدهن شعارات تحيي مقاومة المرأة.

ولدى الوصول إلى مركز البيشة والبلديات وقفت المشاركات دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه كلمة ألقتها عضوة اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة الحسكة، أفيندا شيخي، باركت فيها حلول يوم العالمي للمرأة على جميع نساء العالم، ونساء روج آفا، وجميع القوات الأمنية التي دافعت وناضلت من أجل حرية الشعوب.

وعاهدت أفيندا شيخي الشهداء بالسير على نهجهم حتى تحقيق النصر، مؤكدة عدم ترددهم في تقديم أرواحهم فداء للوطن، ومشاركة القوات العسكرية في حماية المنطقة.

مشيرة إلى ما أبدته المرأة من تضامن مع القوات العسكرية أثناء هجوم مرتزقة داعش على سجن الصناعة بمدينة الحسكة في الـ 20 من شهر كانون الثاني/ يناير المنصرم.

من جانبها باركت الناطقة في لجنة التدريب في مؤتمر ستار، ريم الناصر، اليوم العالمي للمرأة على القائد أوجلان، لتنتهي بعدها المسيرة بعقد حلقات الدبكة.

في السياق ذاته، زارت عضوات مؤتمر ستار والمؤسسات المدنية في ناحية الدرباسية المراكز العسكرية، ومركز قوى الأمن الداخلي، وقوات الحماية المجتمعية ومركز الترافيك، وهن مرتديات زيهن الكردي الفلكلوري.

وتحت شعار "معاً نحمي ثورتنا ونحرر أرضنا" تستمر الفعاليات التي أطلقتها منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا منذ الـ23 من شهر شباط المنصرم، ولغاية الـ10 من شهر آذار الجاري، بمناسبة 8 آذار، اليوم العالمي للمرأة.

الوفد الزائر أهدى عضوات وأعضاء المراكز الورود، وبارك لهم حلول 8 آذار، مقدماً الشكر والامتنان على جهودهم المبذولة في سبيل حماية أمن وأمان المنطقة.

زركان

نظّمت منصة الفعاليات المشتركة للحركات والتنظيمات النسائية في شمال وشرق سوريا، اليوم، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، في مركز ناحية زركان التابعة لمقاطعة الحسكة، والواقعة على خطوط التماس مع جيش الاحتلال التركي.

وتوافد منذ الصباح المئات من أهالي الناحية، وفي مقدمتهم النساء بلباسهن الفلكلوري، إلى ساحة الناحية التي زينت بأعلام مؤتمر ستار ووحدات حماية المرأة (YPJ) وقوات سوريا الديمقراطية وصور القائد أوجلان، بالإضافة إلى منظمات ومؤسسات نسائية أخرى.

الاحتفالية بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تخللتها عدة كلمات تمحورت حول المناسبة وعروض فنية "غنائية وراقصة ومسرحية".

بدأ برنامج الاحتفالية بحديث الإدارية في مؤتمر ستار بناحية زركان سماح حمادي، التي باركت وهنّأت فيها النساء في الناحية، وعموم نساء شمال وشرق سوريا، والعالم بهذه المناسبة، مؤكدة على ضرورة استمرار النضال حتى يتسنى للمرأة أداء دورها الريادي في قيادة المجتمع.

وقالت: "على الرغم من الظروف القاسية التي مرت بها المرأة في ناحية زركان من قصف وتهجير وقتل من قبل جيش الاحتلال التركي، إلا أنها أبت الخنوع والاستسلام وترك أرضها، وزادت قائلة: "لا تزال المرأة تناضل وتقوم بجميع أعمالها في المؤسسات المدنية والعسكرية من أجل بناء مجتمع ديمقراطي، وتحتفل اليوم بهذه المناسبة".

في كلمتها تمنت سماح حمادي أن يكون هذا العام عاماً للسلام وتحقيق المزيد من الانتصارات لحرية المرأة والتكاتف في حماية ثورة المرأة والسير على نهج وفلسفة القائد أوجلان.

لتنتهي الاحتفالية بعروض فنية وعقد حلقات الدبكة في الساحة على وقع الأغاني الفلكلورية.

قامشلو

في حين أدلى مجلس المرأة الديني في المؤتمر الإسلامي الديمقراطي ببيان إلى الرأي العام، هنأ من خلاله القائد عبد الله أوجلان وجميع نساء العالم بمناسبة حلول اليوم العالمي للمرأة.

كما هنأ البيان "أمهات الشهداء، لتعليمهن أولادهن أن النصر لا يأتي بالكلام والشعارات فقط، إنما بالدم القاني، وأن الأرض لا تتحرر إلا إذا ارتوت بدماء أبنائنا، فإذا كانت الأم مدرسة لإعداد الأجيال، فأمهات الشهداء صاحبات مدرسة خاصة في تخريج الأبطال الذين أعزّوا أمتهم ووطنهم وكل من ينتمي إليهم".

البيان أوضح أن ثورة روج آفا مكّنت المرأة من تحقيق انتصارات على كافة الصعد، وتابع: "النضال والمقاومة التي أبدتها النساء في شمال وشرق سوريا كان لها تأثير على النساء والتنظيمات النسائية العالمية وبشكل خاص الحركات النسائية التحررية، فبعد أن ذاع صوت وصيت النساء في روج آفا نتيجة المقاومة البطولية في وجه مرتزقة داعش، بالإضافة إلى تنظيم أنفسهن في كافة جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والإدارية والتنظيمية والخدمية والأمنية".

وأضاف: "المرأة هي المقاتلة والمناضلة والثائرة المنبعثة نوراً وحياة، ومهما تبدلت أدوارها فإنها تتقن فن إدارتها بامتياز وباستثنائية، فالمرأة اليوم تخطو إلى الأمام بخطوات واثقة، لا تنظر إلى الخلف بتاتاً؛ بل تتقدم بجدارة لتخلع عنها كل ما علق بها من معتقدات خاطئة عبر السنين، وما فرض عليها من قيود وما تكبلت من عصبات جاهلية".

وأكد مجلس المرأة الديني في المؤتمر الإسلامي الديمقراطي خلال بيانه، على مواصلة المقاومة والنضال، وناشدت جميع نساء العالم ألتكاتف، بالقول: "في هذا اليوم العظيم ننحني إجلالاً لكل الماجدات اللواتي قدمن أرواحهن في سبيل تحرير المرأة والخلاص من الظلم ومن أجل طريق الحرية ونبارك للمرأة في كل مكان وميدان، فيما ندعو لها بالمزيد من التقدم والعطاء لرفعة المجتمع وتطوره".

منبج

أما في مدينة منبج، فنظم مجلس المرأة السورية ندوة حوارية في مكتبة محمد منلا غزيل، وذلك للتعريف بماهية يوم العالمي للمرأة، والمصادف في الـ 8 من آذار/ مارس من كل عام.

المحاضرة التي ألقيت من قبل الإدارية في مجلس المرأة السورية في مدينة منبج وريفها، مريم الحياني، بحضور العشرات من عضوات المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم رحبت مريم بكافة الحاضرات، وقالت: "في هذه المرحلة التاريخية، وبروح مقاومة المرأة من أجل إحلال السلام والحرية، نستقبل 8 آذار، وذلك تخليداً للإنجازات والانتصارات التي حققتها المرأة في شمال وشرق سوريا، والتي أصبحت ثورتها مصدر إلهام لتصعيد النضال لجميع نساء العالم".

مريم الحياني سلطت الضوء على تاريخ يوم العالمي للمرأة، قائلة: "هذا التاريخ انبثق إثر الاحتجاجات التي قامت بها المرأة في عام ١٨٥٧م، في نيويورك، ضد النظام الحاكم الهادف إلى حماية وترسيخ سلطته، حيث انتفضت العديد من النساء وأبدين مقاومة بطولية لا نظير لها للمطالبة بحقوقهن".

ونوّهت مريم إلى الدور الفعال لوحدات حماية المرأة في صون أمن وأمان شمال وشرق سوريا، مؤكدة: "نحتفل بـ 8 آذار، لنثمّن الدور الطليعي والمشرف لوحدات حماية المرأة (YPJ) في الدفاع عن أرضها وشعبها، وإبراز هوية المرأة الحرة والمقاومة البطولية التي أبدتها في سبيل القضاء على الإرهاب من أجل الحفاظ على مكتسبات ثورة المرأة".

كوباني

في الإطار ذاته، نظمت منسقية مؤتمر ستار، بالتزامن مع الهيئات والمراكز الخاصة بالمرأة في إقليم الفرات، مهرجاناً فلكلورياً لإبراز دور المرأة في المجتمع، بالتزامن مع قدوم اليوم العالمي للمرأة.

وأقيم المهرجان في ساحة الشهيد عكيد في مدينة كوباني، حيث نُصبت خيمة وسط الساحة، عُرضت فيها 50 لوحة فنية لـ 17 طالب/ة من مركز الثقافة والفن في مدينة كوباني، تمحورت حول دور المرأة البارز في المجتمع عامة، والأسرة خاصة، بعرض لوحات تظهر الدور البارز لمقاتلات وحدات حماية المرأة في الدفاع عن الأرض، وصور بعض الشهيدات، بالإضافة إلى عرض أدوات زينة للمنازل، كانت تصنع من قبل الأمهات وتزيّن بها المنازل، وهي من التراث القديم.

كما تم عرض عشرات القطع التراثية كانت المرأة تستخدمها في الأعمال المنزلية قديماً.

وحضر المهرجان العشرات من النساء وهن مرتديات الزي الفلكلوري الكردي، بالإضافة إلى حشد من أهالي مدينة كوباني.

وبدأ المهرجان بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل عضوة منسقية مؤتمر ستار في إقليم الفرات مزكين خليل، باركت فيها قدوم 8 آذار، وأشادت بدور المرأة الريادي ونضالها عبر التاريخ ضد السلطة الذكورية.

ومن ثم قدمت فرقة أطفال روضة أزهار المستقبل عرضاً راقصاً، تلاه تقديم فرقة المسرح من مركز باقي خدو للثقافة والفن عرضاً مسرحياً، أبرز دور المرأة في بناء الأسرة، وكيف أن المرأة هي أساس لكل منزل.

خلال فعاليات المهرجان، ألقت الرئيسة المشتركة لمجلس حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات، بيريفان إسماعيل، محاضرة عن اليوم العالمي للمرأة، وعن نضال المرأة عبر التاريخ لنيلها حقوقها المسلوبة. مشيرة إلى أنه بفضل فكر القائد عبد الله أوجلان استطاعت المرأة في روج آفا نيل حقوقها والنضال وفق نهج الأمة الديمقراطية.

وبعدها أقيمت مسابقة، تضمنت أسئلة ثقافية وعامة عن نضال المرأة الكردية بشكل خاص والتاريخ الكردي، بين فريقين مكونين من 5 مشاركات، سمي أحدهما باسم فريق الشهيدة زهرة والثاني باسم فريق الشهيدة هبون، وهما عضوتان في مؤتمر ستار استشهدتا إثر استهدافهما بطائرة مسيّرة تركية في قرية حلنج في مدينة كوباني عام 2020.

وانتهت المسابقة بفوز فريق الشهيدة زهرة والذي حصل على هدايا مقدمة من مكتب المرأة من حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات.

واختتمت أعمال المهرجان بتوزيع الهدايا على أمهات الشهداء اللواتي حضرن المهرجان، ليعقد بعدها الحضور حلقات من الدبكة على إيقاع الموسيقى الشعبية.

(كروب/ي م)

ANHA