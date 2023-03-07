​​​​​​​في روج آفا.. قصة أول منزل أقيمت فيه أول احتفالية بـ 8 آذار

نتيجة ذهنية حكومة دمشق ذات الطابع الذكوري والتي بسطت هيمنتها على كافة مفاصل الحياة في سوريا، لم تشهد روج آفا أي احتفالات شعبية باليوم العالمي للمرأة، المصادف لـ 8 آذار من كل عام.

لكن النساء الكرديات لطالما تحدين هذه الذهنية، ففي عام 1987 بادرت مجموعة مكونة من 50 امرأة كردية من مدينة قامشلو؛ لإقامة أول احتفالية بـ 8 آذار في منزل يقع في حي الهلالية غرب المدينة.

تعرفت هؤلاء النساء على تاريخ اليوم المرأة العالمي، وماذا حمل معه على صعيد تكثيف النضال النسائي في وجه السياسات الذكورية المستبدة، وكيف انبثق هذا اليوم، وماذا حدث حتى تقرر هذا اليوم؛ كاليوم العالمي للمرأة، عبر حركة حرية كردستان التي لعبت دوراً بارزاً في التعريف؛ بهوية المرأة.

التحضير لأول احتفالية

أشارت شمسي خان كلو، إلى أول احتفالية بمناسبة 8 آذار أقيمت في قامشلو عام 1987، بصفتها إحدى النساء المشاركات في الاحتفالية آنذاك، وأضافت بإنهن تعرفن على دور المرأة وتاريخها الذي سلب منها على مر العصور، من خلال مناضلتيْن في حركة حرية كردستان، تدعيان (ليلى وصالحة).

روت شمسي خان تفاصيل ذلك اليوم، لوكالتنا، قائلة "في إحدى الأيام الربيعية، اقترحت صالحة أن نجمع النساء في 8 آذار، من أجل الاحتفال بهذا اليوم، بدورنا نشرنا هذا الاقتراح في كافة أحياء قامشلو".

"رددن الأغاني الثورية"

"وعلى الرغم من منع النظام السوري إقامة الاحتفالات بهذا اليوم العالمي، إلا أننا لم نكترث"، على حد قول شمسي خان كلو التي أكدت أن النساء لبين دعوتهن للاحتفال بهذا اليوم، واكتظ المنزل بالنساء حيث استمعن إلى الأغاني الثورية.

كما أقدمت جيهان كلو؛ وهي إحدى الشخصيات الوطنية وأم لشهيديْن اثنيْن، على ترديد الأغاني الثورية، وسط حشد من النساء اللواتي اجتمعن لأول مرة من أجل الاحتفال بهذا اليوم.

وعبرت عما انتابهن من شعور بالسعادة جراء إقدامهن ولأول مرة على الاحتفال بهذا اليوم.

المرأة بعد التعرف على حركة حرية كردستان

أوضحت شمسي خان، أن لليوم العالمي للمرأة معنى قيّم وعظيم بالنسبة لكافة النساء؛ في قولها: "هُمشت المرأة في الماضي وأنسيت في غياهب التاريخ، حتى أصبحت بلا حول ولا قوة ضمن المجتمع؛ لكن مع تعرفها على حقيقتها عبر حركة حرية كردستان؛ أصبحت مدركة تماماً لهويتها".

وهنأت في ختام حديثها، كافة النساء حول العالم بحلول 8 آذار، وأشادت بما حققته المرأة منذ ذلك الحين وحتى الآن، بقولها: "باتت المرأة ريادية في كل الساحات، حاربت مرتزقة داعش على وجه الأرض وحققت حقوقها بيدها؛ بفضل فلسفة القائد عبد الله أوجلان".

(ي م)

ANHA