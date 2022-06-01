​​​​​​​في مثل هذا اليوم..انطلاق أكبر محاكمة تاريخية في إمرالي– رؤوف قره قوجان

انطلقت في جزيرة إمرالي الواقعة في بحر مرمرا في الـ 31 من أيار عام 1999 أكبر محاكمة تاريخية. اُعتقل القائد عبدالله أوجلان بمؤامرةٍ دوليّةٍ وتم تسليمه لتركيا إذ مثّل أمام القضاة لأول مرة. كانت قضيةً لافتةً تتوجه إليها أنظار العالم أجمع. وكانت لحظةً تاريخية. كانت حقيقة الشعب تُحاكم في شخص القائد آبو. انطلقت المحكمة في ظل ضغوط كبيرة ونُقلت للعالم مباشرةً على الهواء. تم تأسيس محكمةٍ خاصة واُختيرت الجماهير الموجودة في المحكمة أيضاً بشكلٍ خاص وأرسلوهم إلى إمرالي. كان هناك جواً مهيباً يقطع أنفاس الكرد. وقد كانت هناك حالة من الغضب نتيجة البقاء بدون قائد. عرضوا على وسائل الإعلام مشاهد مصورة (فيديوهات) للقائد وهو معصوب العينين وواقف تحت العلم التركي وكأنّهم يقومون باللعب بكرامة الشعب الكردي.

محاكمة معروفة النتيجة مسبقاً

أُقيمت محكمة شكلية معروفة النتائج سابقاً. كان كل شيء معداً بشكل مسبق. كانت الدولة التركية القدرة على تحقيق انتصار كبير. لقيت هيئة المحكمة المتوجّهة إلى إمرالي اهتماماً إعلامياً كبيراً. إذ تحوّلت كل عبارةٍ صدرت منهم إلى عناوين رئيسية. نشروا فيديوهات لهم وهم يتناولون التوت وأظهروهم وكأنهم راضون وفرحون بهذه القضية. باعتقال قائد حركة التحرر الكردستانية، والحكم عليه بالإعدام في سجنٍ بالجزيرة، استمر الأشخاص الجهلاء الذين يعتقدون أنّ المشكلة قد حلّت من تلقاء نفسها بالحديث والمناقشة في هذه المواضيع لأسابيع وأشهر. لم يكن يُعرف جيداً معاني الأمور التي قيلت في ظروف الضغط. لقد اعتقدوا أنّ كل شيء قد انتهى. ووجهوا من خلال حكم الإعدام الذي اتّخذوه بحقّ القائد مرةً أخرى رسالة "كردستان المتخيّلة مدفونةٌ هنا".

وبغض النظر عن تسجيله كمحاكمةٍ تاريخية، فقد كانت نتائجها واضحةً منذ البداية. إذ لم تتضمن هذه المحكمة الشكلية حق الدفاع أو الحديث. مضى على محاكمة إمرالي 23 عاماً على التمام وإعادة تقييم هذه العملية من جديد أمرٌ في غاية الأهمية.

كان خطأهم فادحاً

حكمت الدولة التركية الفاشية في المحاكمة التي أُجريت في إمرالي على القائد بالإعدام ثم تم تحويله للسجن المؤبد نتيجة إلغاء عقوبة الإعدام. ترى ما الذي حققته؟ اعتقدوا أنّ حزب العمال الكردستاني سيتفكّك وستنتهي هذه المسألة. ويُدرك اليوم بشكلٍ أفضل أنّ القضية الكردية ليست قضيةً ربطه بحزب العمال الكردستاني فقط. وطالما كانت هناك قضيةٌ كردية سيكون هناك حزب العمال الكردستاني والتنظيمات المشابهة لها أيضاً.

من أملوا بتصفية حزب العمال الكردستاني من خلال اعتقال القائد آبو ارتكبوا خطأً فادحاً. ورغم ظهور أكبر نزعة تصفية داخل الحزب بعد اعتقال القائد آبو، فلم تتمكن من قطع الطريق أمام المهمة التاريخية لحزب العمال الكردستاني. إنّ من لا يعلم أنّ حزب العمال الكردستاني هو حركةٌ تقدمية ولا يعتبره حركةً رائدة، لن يتمكّن من فهمه والتعرّف عليه. بصلب القائد آبو على بلاط إمرالي، ووضع حزب العمال الكردستاني في ظروفٍ صعبة وحشد أولئك الذين يريدون تصفية حزب العمال الكردستاني والخونة في الداخل أيضاً لم يتمكّنوا من القضاء على حزب العمال الكردستاني. إنّ الذين يسعون للقضاء على حزب العمال الكردستاني، وإطلاق عمليات عسكرية شاملة، ويقومون باستخدام الأسلحة الكيماوية يظهرون أنّهم لم يقرؤوا تاريخ 23 عاماً بما يكفي.

إن هذه الحرب هي في الوقت ذاته حرب حاسمة

إنّ الحرب التي تُشنّ اليوم ضد حزب العمال الكردستاني، تستمر على مستوى وحشي. إذ يُستخدم في هذه الحرب التي تُشنّ بدعم من الناتو للعدو مختلف أنواع التقنيات. وعلى الرغم من الهيمنة التقنية فإنّهم لا يستطيعون تحقيق أية نتيجة. الإرادة الكبيرة التي أبداها الكريلا في أصعب الظروف أحبطت هجمات العدو. إنّ هذه الحرب المندلعة في كردستان اليوم تجري في ظلّ اختلالٍ كبيرٍ في التوازن. فمن الهيمنة الثقافية للدولة التركية إلى الهيمنة التقنية، إنّ هذه الحرب التي أصبح لها جانباً دولياً بدعمٍ من الناتو ليست كافية لذا تقوم بشنّ الحرب الخاصة بمختلف الأساليب. إنّ هذه الحرب هي في الوقت ذاته حرب مصيرية. يمكن أن تكون هذه الحرب هي الأخيرة بين الدولة التركية الفاشية وحركة التحرر الكردستانية. إذ تُفسّر على أنّها حرب وجوديّة.

قفزة الأول من حزيران هي قرار المقاومة من جديد

تعدّ قفزة الأول من حزيران عام 2004 التي بدأها حزب العمال الكردستاني قراراً مهماً وحركةً جديدةً للمقاومة. تعبر عن العودة إلى القيادة من جديد. أُفشلت عملية التصفية. كما أنّه كان الرد الأقوى للسلطة الفاشية لحزب العدالة والتنمية. إنّ قفزة الأول من حزيران عام 2004 التي جاءت ضد قرار المحاكمة الصادر في الـ 31 من أيار عام 1999 تعدّ قراراً لإعادة المقاومة من جديد.

إنّ أفكار القائد آبو داخل السجن الانفرادي والحراسة المشدّدة وفي ظروف العزلة المطلقة وخوضه مقاومةً لا مثيل لها، والأشخاص الذين عبروا حدود كردستان سابقاً بتضحيات كبيرة، كبّرت حزب العمال الكردستاني ووسّعته بشكلٍ أكبر.

آخر مقاومة للكريلا في زاب وآفاشين تعدّ أكثر مقاومةٍ مهيبة في تاريخ حرب الشعب الثورية. أثبتت قوات الكريلا عدم انهزامها مراتٍ عديدة وبهذه المقاومة عزّزت هذه الحقيقة بشكل أكبر. إنّ المحاكمة الجارية في إمرالي هي فاشلة وفارغة. انتصر خط القائد الذي كان يقول "سأتولى مسؤوليتي حتى لو كنت داخل القبر" وقائد حزب العمال الكردستاني. وانتصر الكريلا الذين قاوموا بشجاعة وقاتلوا بروحٍ فدائيّة.