وشيّع أهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، يوم أمس، جثمان الشهيدة آواز كول الاسم الحقيقي عبير علي موسى من المكون العربي إلى مثواها الأخير في مزار الشهداء، خلال مراسم مهيبة.

ولتقديم العزاء، نصب مجلس عوائل الشهداء في حلب خيمة عزاء في ساحة الشهداء الواقعة في القسم الغربي من حي الشيخ مقصود، زينت بصور الشهيدة آواز وصور شهداء مقاومة حلب.

توافد إلى الخيمة العشرات من الأهالي وكومينات الحي، أعضاء وعضوات كافة المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى مقاتلي ومقاتلات وحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي وقوات حماية المجتمع.

مراسم العزاء بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، ثم عزّت عضوة مجلس عوائل الشهداء رمزية صالح عائلة الشهيدة أواز كول، وقالت: "الشهداء فدوا بأغلى ما عندهم لحمايتنا والدفاع عنا ضد العدوان الذين هاجموا واحتلوا أرضنا، لكن النصر لنا طالما خلفنا أبناءً يدافعون في جبهات القتال".

وباسم مؤتمر ستار في حلب قدمت الإدارية روشين شيخو التعازي لعائلة الشهيدة وكافة الشهداء وقالت: "الشهداء هم قاداتنا المعنويون هم سبيلنا للحرية والديمقراطية قدموا دمهم لأجل أن نعيش بأمن والسلام".

بدورها ألقت عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي هيفين سليمان كلمة باسم الحزب وقالت: "في البداية نستذكر كافة الشهداء بشخص الشهيدة آواز كول، الشهيد هو الإنسان الوطني والحر الذي آمن بالقضية ووعد ووفى بالوعد وضحى بنفسه حتى وصل إلى مرتبة الشهادة، من هنا من حي المقاومة نحي أبطالنا الذين يقاتلون معاً في خندق واحد في جبهات القتال من وحدات حماية المرأة والشعب وقوات سوريا الديمقراطية كرداً وعرباً".

وأضافت: "العدو يخاف من وحدة الشعوب والتكاتف وإرادة الشعوب لذلك يستهدف ويهاجم ويمارس كافة الأساليب من أجل إفشال مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية وكسر إرادة الشعوب التواقة للحرية، لذا يتطلب منا أن نكون يداً واحدة ونفشل جميع السياسات التي تستهدف إرادة الشعوب ونسعى جنباً إلى جنب لتحقيق آمال الشهداء".

وباسم مجلس الشهيد دنيز تحدث العضو علي عفرين وقال: "نقف إجلالاً واحتراماً لأعظم الناس وأشرف الخلق وعظيم البشرية، نقف لنعبر عن حبنا وتقديسنا لشهدائنا، ومهما تحدثنا نبقى مقصرين بحقهم وهم عشاق الوطن والحرية والإنسانية".

وباسم خط روبار قامشلو ألقت كيبار وليد كلمة تقدمت فيها بالتعازي لعائلة الشهيد وقالت: "نحن مدينون للشهداء الذين ضحوا بأنفسهم أصبحوا ميراثاً للجميع نتيجة تضحياتهم لذا سنواصل دربهم".

هذا ومن المقرر أن يستمر توافد الأهالي إلى خيمة العزاء حتى الساعة 16.00 من عصر اليوم.

(س و/ سـ)

ANHA