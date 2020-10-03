​​​​​​​في مراسم الشّهيدة شاها أكّد المشيّعون بأنّ مسيرة نضالها ستبقى خالدة

وتوجّه المئات من المشيعين إلى مشفى ديرك لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمان الشهيدة شاها حسين، الاسم الحركي شاها ديرك والتي استشهدت نتيجة مرض عضال بعد أكثر من ثلاثة عقود من النضال ضمن صفوف حركة حرية كردستان.

وبعد استلام جثمان الشهيدة شاها حسين، توجّه موكب التشييع الذي ضمّ عشرات السيارات، صوب مزار الشهيد خبات ديرك.

ولدى وصول المشيّعين إلى المزار، حمل رفاق الشهيدة جثمانها على الأكتاف وساروا بها نحو ساحة المزار، وهناك بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، تلاها كلمة عضوة منسقية مؤتمر ستار هيفا عربو التي توجهت بالعزاء لذوي الشهيدة ولحركة حرية كردستان.

وأضافت هيفا: "إنّ الشهيدة ناضلت ثلاثة عقود من الزمن ضمن حركة التحرر الكردستاني، وتركت ميراثاً نضالياً لأجل شعبها وخاصة المرأة".

كما ألقت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لإقليم عفرين شيراز حمو كلمة قالت فيها: "الشهيدة شاها تركت بصمة لدى شعوب شمال وشرق سوريا وخاصة أهالي عفرين والشهباء، الذين تمسّكوا بروحها النضالية".

وتابعت شيراز: "الشهيدة شاها بدأت مسيرتها البطولية بروح المسؤولية في بداية عمرها، وناضلت بروح المرأة الطليعية، وودّعت مسيرتها النضالية بنيل مرتبة الشهادة".

كما قرأت رسالة العزاء الموجّهة من مجلس عوائل الشهداء في مخيم الشهيد رستم جودي. وجاء في الرسالة أنّ "كلّ طفل مهاجر في مخيم الشهيد رستم تعلم لغته الأم بفضل الشهيدة شاها حتى أصبحوا مقاتلين ونالوا مرتبة الشهادة".

كما عاهد أهالي مخيم رستم جودي عبر رسالتهم "الشهيدة شاها بأن مسيرتها النضالية والبطولية ستبقى حية من خلال انضمام العشرات من الشابات إلى صفوف حركة التحرر الكردستاني".

وبعد الانتهاء من الكلمات قرأت وثيقة الشهيدة شاها حسين وسلّمت إلى ذويها، الذين عاهدوا بدورهم بمتابعة خطا الشهيدة شاها حتى تحقيق حلمها الذي استشهدت من أجله".

ووسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيّي مقاومة الشهداء حمل جثمان الشهيدة شاها على الأكتاف ليوارى إلى مثواها الأخير.

(كروب/ ك)

ANHA