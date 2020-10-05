​​​​​​​في مراسم العزاء: أنس بشهادته أثبت أخوة الشعوب

وقدم، اليوم، العشرات من مكونات مدينة قامشلو واجب العزاء لذوي الشهيد الشهيد أنس صطيف، في الخيمة التي نصبت من قبل مجلس عوائل الشهداء في المدينة.

واستشهد أنس صطيف عضو قوات واجب الدفاع الذاتي في 2 تشرين الأول في منطقة الهول، أثناء اداءه لمهامه العسكرية، ووري جثمانه الثرى أمس الأحد في مزار الشهيد دليل ساروخان في مدينة قامشلو، بحضور المئات الأهالي.

وتحدث في خيمة العزاء التي زُينت بصور الشهيد أنس صطيف، وأعلام مجلس عوائل الشهداء وواجب الدفاع الذاتي وقوات سوريا الديمقراطية، الإداري في حزب الاتحاد الديمقراطي عبد الحليم عكو، الذي شدد على ضرورة تصعيد النضال المقاومة بوجه أعداء الشعب حتى تحقيق النصر.

وبدوره أشار عضو حزب الاتحاد الديمقراطي صلاح الدين شيخموس بأن الشهيد أنس صطيف اثبت من خلال شهادته على أخوة الشعوب التي أكد عليها القائد عبد الله أوجلان، وعاهد بالسير على درب الشهداء واستكمال المقاومة وتصعيد النضال لحماية المكتسبات التي تحققت بفضل دماء الشهداء.

والشهيد أنس صطيف نزح مع عائلته من مدينة حلب منذ 3 أعوام وانضم لصفوف قوات واجب الدفاع الذاتي، إيماناً منه بأخوة الشعوب ونضال ومبادئ شعوب شمال وشرق سوريا.

(ه ع/أ ب)

ANHA