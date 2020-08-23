قرئ البيان من قبل الإدارية في مجلس المرأة الشابة أمينة عثمان بحضور عضوات مجلس المرأة الشابة، مجلس المرأة، مجلس الشبيبة، في الملعب البلدي وسط المدينة.

وتهدف الحملة إلى رفع وتيرة نضال الفئة الشابة للتصدي لأي اعتداءات تستهدف المرأة الشابة، ونشر الوعي في المجتمع.

ونص البيان:

"كانت المرأة الآلهة مستهدفة دائمًا من قبل المحتل والفاشية التركية كونها إحدى المحطات ذات التاريخ العريق في إطار المقاومة والمطالبة بحريتها، حيث تم تكريس مبادي نضالها الأبدي والأزلي وإبحارها في بحر فلسفة الامة الديمقراطية.

وهناك المئات بل الآلاف من الرائدات في كافة مجالات الحياة والمقاومة، ولعل هذا ما دعا الدولة التركية إلى استهداف المرأة في مناطقنا من خلال نشر المخدرات والانترنت الذي بات موجودًا بيد الصغير والكبير وعدم وجود رقابة الأهل أصبح يسبب مشكلة حقيقية بين الشباب والشابات، حيث أصبح سببًا في ازدياد حالات العنف ضد المرأة من قتل وضرب واغتصاب.

ولم يزد هذا المرأة الشابة إلا إصرارًا وانتقامًا لتتصاعد المقاومة يومًا بعد يوم من خلال ارتباطها بترابها ارتباطًا روحيًّا لا مثيل له، فلم تستسلم، وحاولت بأقصى ما لديها نشر الوعي والثقافة بين المرأة والمجتمع.

وقد بدأت المرأة الشابة في منبج وريفها بتوزيع البروشورات التوعوية عن زواج القاصرات والمخدرات وأخطارها وقامت بنشر التوعية في الريف والمدينة، وبدأت بافتتاح دورات تعليمية مثل (الخياطة والتمريض ودورات محو الأمية والكمبيوتر) والكثير من الأعمال التي تحتاجها المرأة لإدارة حياتها.

إننا نعاهد المرأة على الوقوف معها جنبًا إلى جنب ومساندتها دائمًا وأبدًا، لتتخلص من هذه الضغوطات التي تمارس عليها من قبل المحتل والمجتمع.

كما نعاهدها على الانتقام لروح كل امرأة ذهبت ضحية هذه الانتهاكات، ونناشد المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية والإنسانية والفعاليات النسائية بالانتفاضة، ووضع حد لكل هذه القيود التي تكبل حرية المرأة وتقدمها نحو الأفضل

"لننتفض لتحرير المرأة من القيود، انتفاضة المرأة الشابة انتقام".

(كروب/س و)

ANHA