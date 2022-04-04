​​​​​​​في مكان اختطافه.. احتفالية شعبية في نيروبي بمناسبة ميلاد القائد أوجلان

واحتفل محاضر علم الاجتماع السياسي بجامعة كامبريدج، توماس جيف ميلي، وقادة حركة التحرير الشعبية (Grassroots)، في العاصمة الكينية نيروبي التي اختطف فيها القائد عبد الله أوجلان، بمياده الـ 73 عبر زراعة الأشجار ورسم صورة جدارية للقائد مرفقة بعبارة "الحرية لأوجلان".

وبحسب ما نقله القسم الكردي من وكالة فرات للأنباء، فإن جيف ميلي، قد قال: "أصبح اليوم ذو معنى مع عبد الله أوجلان، فحكومة تديرها الدولة لا تستطيع أن تكون حكومة ديمقراطية. الديمقراطية هي قوة الشعب لإدارة نفسه".

من جانبه قال المتحدث باسم حركة التحرير الشعبية (Grassroots)، غاتشكي غاتشيهي: "الآن الحرية لأوجلان، مثلما قلنا في أفريقيا وكينيا، الآن السلام والوحدة".

يشار إلى أن حركة التحرير الشعبية (Grassroots) تأسست بسبب الارتباط بالعدالة الاجتماعية. من قبل البريطانية إستيلا شيميد، مؤسِسة "الحرية لكردستان"، وتعد الحركة جسراً بين كينيا وأوروبا والحركة الكردية.

(س ر)