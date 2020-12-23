​​​​​​​في خطوة تزيد من التّوتُّر.. تحرّك تركي في شرقي المتوسط

وأطلقت سفينة "أوروتش رايس" التركية للأبحاث إنذاراً بحرياً جديداً في شرق البحر المتوسط، الإنذار يفيد بمواصلة أعمالها حتى 15 حزيران /يونيو، وذلك بحسب وسائل إعلام تركية.

يُذكر أنّ تركيا تتنازع مع اليونان وقبرص حول أحقيّة التّنقيب في مناطق شرق البحر المتوسط، وقد شكّل هذا الملف أحد أبرز الأسباب في توتُّر العلاقة بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن ملف ليبيا، والعلاقة مع فرنسا، وملف اللاجئين وغيره.

وتصاعدت حدّة التّوتُّر في منطقة شرق البحر المتوسط، بسبب مطالبات متبادلة بين تركيا من جهة واليونان وقبرص، من جهة أخرى بأحقيّة كلّ طرف في المناطق البحرية التي يُعتقد أنّها غنيّة بالغاز الطبيعي.

وخلال قمة عُقدت هذا الشهر، اتّفق قادة الاتّحاد الأوروبي على إعداد عقوباتٍ محدودةٍ على أفراد أتراك، بسبب نزاع التّنقيب عن الطّاقة مع اليونان وقبرص، وتأجيل أيّ خطواتٍ أشدّ حتى مارس.

(ي ح)