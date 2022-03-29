​​​​​​​في خطوة معادية لموسكو.. تركيا واسرائيل تبحثان إمداد أوروبا بالغاز

وقال مسؤولون حكوميون وصناعيون في تل أبيب وأنقرة لوكالة رويترز إن خط أنابيب الغاز التركي الإسرائيلي تجري مناقشته خلف الكواليس، باعتباره أحد البدائل الأوروبية لإمدادات الطاقة الروسية، لكن الأمر سيستغرق مناورة معقدة للتوصل إلى أي اتفاق.

والفكرة، التي ظهرت لأول مرة منذ سنوات، هي بناء خط أنابيب تحت البحر من تركيا إلى أكبر حقل للغاز الطبيعي في إسرائيل، حقل ليفياثان، حيث سيتدفق الغاز إلى تركيا وإلى جنوب أوروبا الذين يتطلعون إلى التنويع بعيدًا عن روسيا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي إن التعاون في مجال الغاز هو "أحد أهم الخطوات التي يمكن أن نتخذها معًا للعلاقات الثنائية"، وقال للصحفيين إنه مستعد لإرسال وزراء كبار إلى إسرائيل لإحياء فكرة خط الأنابيب التي ظلت قائمة منذ سنوات.

وقال مسؤول تركي كبير لرويترز إن المحادثات استمرت منذ أن زار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ أنقرة في وقت سابق من الشهر الجاري، ويمكن أن تتبعها "قرارات ملموسة" في الأشهر المقبلة بشأن المسار المقترح والكيانات المشاركة.

ومع ذلك، يتوخى مسؤولو الصناعة مزيدًا من الحذر، قائلين إن قيود الإنتاج والجغرافيا السياسية قد تعيق الخطة.

ويزود حقل ليفياثان إسرائيل والأردن ومصر، ويخطط مالكوها والشركات الإسرائيلية لزيادة الإنتاج من 12 إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا.

وبالمقارنة، استورد الاتحاد الأوروبي 155 مليار متر مكعب من الغاز الروسي العام الماضي، بما يغطي ما يقرب من 40٪ من استهلاكه.

وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لموقع Ynet الإخباري يوم الأحد، إن العديد من الاعتبارات لم تناقش بعد، بما في ذلك الشؤون المالية.

جسر الطاقة

وقال مسؤول تركي آخر "كان هناك تقارب في الآونة الأخيرة مع إسرائيل ونريد نقل غازها إلى تركيا ومن ثم إلى أوروبا". وأضاف: "إسرائيل تنظر بشكل إيجابي في هذا الأمر. بعض المحادثات عقدت وهناك إرادة للقيام بذلك".

وتستهلك تركيا حوالي 50 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًّا وتستورد كل ذلك تقريبًا، معظمها عبر خطوط أنابيب من روسيا وإيران وأذربيجان.

ونقلت رويترز عن مسؤولين عراقيين وأتراك أن خطة لجلب الغاز بمساعدة إسرائيل من جنوب كردستان إلى تركيا وأوروبا هي جزء مما تسبب في هجوم صاروخي إيراني على هولير هذا الشهر.

وقال مسؤول كبير في قطاع الغاز الإسرائيلي: "تركيا ذات أهمية كبيرة، لاستهلاكها المحلي وكذلك قناة لدول جنوب أوروبا".

وأشار المسؤول إن المشكلة تكمن في وجود طريقين مقترحين بالفعل للإمدادات الإضافية من ليفياثان: عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال الحالية في مصر أو منشأة عائمة للغاز الطبيعي المسال.

وقال المسؤول: "إذا ردت تركيا بسرعة فقد تكون البديل الثالث".

وسيمتد خط الأنابيب من 500 إلى 550 كيلومترًا، ويكلف بناءه ما يصل إلى 1.5 مليار، وفقًا لمسؤولين إسرائيليين، مما يجعله أكثر قابلية للإدارة من خط الأنابيب إيست ميد الذي تبلغ تكلفته 6 مليارات يورو والذي يربط إسرائيل بقبرص واليونان وإيطاليا.

ومع ذلك، فإن أي خط تحت سطح البحر سيحتاج إلى عبور مياه قبرص، التي لا تعترف بها أنقرة، أو سوريا، التي لا تربط أنقرة بها علاقات دبلوماسية وتدعم المرتزقة الذين يقاتلون الحكومة في دمشق.

وقال جوخان يارديم، مستشار صناعة الغاز التركي الذي عمل على تقييم خط الأنابيب المحتمل على مدى عقدين، إن هذا قد يعقد البناء والتمويل إذا كان لتركيا حصة مباشرة في خط الأنابيب.

وأشار يارديم إن تقييمين سابقين استندوا إلى تدفق غاز يتراوح بين 8 و10 مليارات متر مكعب، وأي شيء أقل من ذلك قد لا يكون مجديًا.

(م ش)