يعد معمل "ماء الفرات" من المعامل الحيوية والحديثة في مدينة الرقة، والذي أنشئ بعد التسهيلات المقدمة من لجنة الاقتصاد التابعة لمجلس الرقة المدني، وهو الوحيد في المنطقة حاليًّا.

وبدعم من منظمات المجتمع المدني في مدينة الرقة والإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، بوشر العمل في هذا المعمل، بداية شهر آذار/ مارس، ولمدة 18ساعة في اليوم، على شكل دوامين، صباحي ومسائي، وبطاقةٍ إنتاجية تصل إلى 2000 طردٍ يوميًّا، ويؤمّن فرص عمل لـ 36 شابًّا وشابة.

وكل طرد يحتوي على 6 أو 12 أو 24 عبوة حسب الطلبات التي تصل إلى المعمل.

'مراحل التعقيم والتنقية'

وعن عمل المعمل، تحدث لوكالتنا أحمد مهدي، صاحب المعمل، وقال "هناك 4 مراحل للتعقيم و8 مراحل أو 9 للتنقية، وقد قمنا بإنشاء خزانات تبقى المياه فيها لمدة 12ساعة لاستخراج الشوائب والعوالق منها لتدخل المياه إلى مرحلة المعالجة، حيث يتم تعقيمها بمادة الكلور".

واختتم المهدي حديثه بالقول "ننصح الأهالي في مدينة الرقة وريفها وأهالي شمال وشرق سوريا بشرب المياه المعقمة، وأضاف "أنا لا أقول ذلك كدعاية للمعمل بل هي نصيحة، ومن لا يستطيع شراء المياه بإمكانه شراء فلتر لشرب مياه معقمة".

'مراحل العمل والإنتاج'

وينتج المعمل بشكل يومي ما يقارب الـ 2000 طردًا من المياه الصالحة للشرب وتتضمن حجمين، حجم كبير سعته 1.5 ل، وحجم صغير.

والجدير بالذكر أنه يتم تصدير المياه من المعمل إلى العديد من مناطق شمال وشرق سوريا في خطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي لمدينة الرقة وريفها.

(ل م)

ANHA