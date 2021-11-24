تتواصل فعاليات مهرجان "آرين جدائل السلام" بعروضها المتنوعة. وقدمت اليوم عرضاً مسرحيا بعنوان "إزالة الأشواك".

دارت أحداث مسرحية اليوم التي أطلق عليها "إزالة الأشواك". وقدمها أعضاء مركز الثقافة والفن في مدينة منبج حول إزالة الأحقاد والتسلح بالمحبة ليولد السلام؛ لأن الأحقاد مهما طال أمدها ستنتهي، أما السلام لا نهاية له، وكانت المسرحية مزيجاً بين الحزن والفرح، ولّدت بلسماً مفعماً بالأمل لدى الحضور، وكأن الماضي والحاضر تعانقا من خلال فسحة سماوية في درب تائه.

وحضر المسرحية اليوم، التي عرضت في مركز، باقي خدو، للثقافة والفن بمدينة كوباني عدد كبير من الحضور.

وقال أعضاء العمل المسرحي إنهم يريدون إيصال رسالة السلام من خلال المسرحية، فالممثل المسرحي، علي بطران، قال لوكالتنا "إننا نحاول أن نوصل من خلال مشاركتنا في مهرجان آرين جدائل السلام رسالة سلام للحضور، ونبذل ما في وسعنا لننجح في هذا، ونعطي الصورة الأقرب للواقع، ومن خلال عملنا إزالة الأشواك نوضح للمشاهد كيف بإمكاننا أن نزيل الأحقاد والكراهية بين المجتمع".

أما المخرج المسرحي ومصمم الديكورات المسرحية، شعبان العيدو، فقال إن "المسرح بلسم لجراحنا ونحاول من خلال مسرحيتنا اليوم أن نعرض هذ البلسم للحضور؛ ليعودوا إلى طبيعتهم ويتعافوا من جراحهم، ويمارسوا حياتهم بشكل طبيعي، ورسالتي للحضور: تسلحوا بالمحبة لأنه الحل الوحيد لنعيش بسلام".

كما كانت للمرأة كلمة في مهرجان آرين جدائل السلام، الممثلة المسرحية، أليسار بركل، قالت إن "هذا المهرجان يعني لي الكثير كوني امرأة، وما زاد من معنوياتي للمشاركة في هذا المهرجان هو تضحية الشهيد آرين ميركان بجسدها وروحها من أجل أن نحيا بسلام، فنحن النساء، آرين ميركان هي قدوتنا، ورسالتي للنساء كنّ مثل آرين ميركان واكسرن قيود الخوف".

وانطلق مهرجان "آرين جدائل السلام" في الـ 20 من تشرين الثاني الجاري، وسيستمر حتى الـ 27 من الشهر ذاته، وستعرض غداً مسرحية "المعلق" لمخرجها هيوا بطال، يقدمها أعضاء مركز الثقافة والفن في مدينة حلب.

(ن ك/ف)

ANHA