​​​​​​​في إطار تغذية التطرف.. زيارة مسؤول اخواني لمقاطعة كري سبي المحتلة

وبحسب مصدر محلي في مقاطعة كري سبي المحتلة فإن المسؤول الدعوي المعين من قبل ما يعرف بالائتلاف السوري المعارض أسامة الرفاعي زار يوم أمس ما يُعرف بمديرية الشؤون الدينية التابعة لما يسمى ب(مجلس تل أبيض المحلي)، وذلك في إطار دعم الفكر المتطرف الذي تنتهجه الدولة التركية المحتلة عبر تشكيل خزان بشري من عناصر المرتزقة من فلول مرتزقة داعش والجماعات الجهادية التي تستخدم الدين الاسلامي لهذا الغرض.

هذا ووثقت وكالتنا من قبل وجود عناصر وعائلات مرتزقة داعش ممن فروا من مخيم عين عيسى إبان الغزو التركي لمناطق شمال وشرق سوريا في ٩/ تشرين الاول ٢٠١٩، وسكنهم في منازل المهجرين من مقاطعة كري سبي، ورجوع عدد كبير من عائلات المرتزقة الذين كانو يقطنون في تركيا إلى مركز مقاطعة كري سبي بعد احتلالها.

وبين المصدر بأن زيارة المسؤول الإخواني تأتي في إطار دعم الفكر المتطرف الذي تعمل على نشره الجمعيات (الشيشانية – الباكستانية)، والتي افتتحت جمعيات لهذا الغرض في كل من مركز المقاطعة المحتلة وبلدة حمام التركمان، بإشراف أجهزة استخبارات الاحتلال التركي.

هذا وبحسب مصادر محلية من المقاطعة المحتلة فإن هذه الجمعيات انتهجت نشر الفكر المتطرف في مركز المقاطعة المحتلة من خلال تجميع ابناء المرتزقة وتلقينهم الدروس الداعية للتطرف بما يغذي ويعيد استنساخ ارهاب مرتزقة داعش المهزومين من جديد.

(د)

ANHA