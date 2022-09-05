​​​​​​​في إطار حرب الشعب الثورية.. أهالي حلب يخضعون لدورات تدريبية على الإسعافات الأولية

في إطار ضرورات حرب الشعب الثورية تجري استعدادات وتحضيرات كبيرة من قبل أهالي شمال وشرق سوريا لمواجهة هجمات وتهديدات الاحتلال التركي على المنطقة.

وبعد إعلان هيئة الصحة في الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا، عن استعدادها لتدريب المواطنين على التمريض والإسعافات الأولية، ولمواجهة أي حالة طارئة بدأ المجلس الصحي لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية بالتنسيق مع اتحاد المهن الطبية التابع لمؤسسة المجتمع المدني بافتتاح دورات تدريبية على الإسعافات الأولية لأعضاء المؤسسات المدنية بالإضافة لأهالي الحيين، منذ قرابة شهرين.

وتستمر الدورة لمدة أسبوع بمعدل ساعتين يومياً، شملت كل من أعضاء مؤتمر ستار، مجلس عوائل الشهداء حركة الشبيبة الثورية، اتحاد المرأة الشابة، الكومينات والمؤسسات المدنية.

وافتتحت اليوم الدورة التدريبية التاسعة للإسعافات الأولية للمعلمين والمعلمات في مدرسة الشهيد قهرمان عفرين بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

الرئيس المشترك المجلس الصحي لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية نشأت زيبار أكد أنه تم تخريج 8 دورات تدريبية لأعضاء المؤسسات المدنية، ومؤتمر ستار، وحركة الشبيبة الثورية، واتحاد المرأة الشابة، وأعضاء مجلس عوائل الشهداء، خلال الشهرين المنصرمين.

وقال زيبار "بدأنا بدورات توعية صحية من المؤسسات المدنية وضمنها يتم تدريب الأهالي على كيفية الإسعافات الأولية، لأجل حالات الطوارئ ليتدخلوا لإنقاذ حياة المدنيين، لأن المنطقة تشهد كل يوم هجمات الاحتلال التركي".

أشار زيبار إلى أن هناك بعض الطلاب لديهم مستوى علمي جيد من حيث المعلومات الطبية، نحاول أن نستفيد منهم في اللجان الصحة ضمن الكومينات.

أما الإداري في اتحاد المهن الطبية التابعة لمؤسسات المجمع المدني محمد سليمان فأكد بأن هدفهم من افتتاح الدورات هو تعبئة وتوعية المجتمع من الناحية الصحية، وقال "واجب على كل فرد في المجتمع أن يتلقى التدريب في المجال الصحي وخاصةً في الوقت الحالي الذي نمر به من الحرب والهجمات".

أما المعلمة فاطمة بس التي انضمت لهذه الدورة، أشارت إلى أن "التدريب على الإسعافات الأولية هو خطوة مهمة بالنسبة للمعلمين والمعلمات. كما توجهت بالشكر المجلس الصحي واتحاد المهن الطبية على جهودهم في تعليم وتثقيف المجتمع من الناحية الصحية".

(ع س/ك)

ANHA