​​​​​​​في إطار الإبادة السياسية.. اعتقال 9 نساء في وان بباكور كردستان

في إطار حملة الإبادة السياسية التي تنتهجها دولة الاحتلال التركي ضد الكرد السياسيين والسياسيات، في باكور (شمال كردستان)، اعتقلت شرطة السلطات التركية، صباح اليوم، 9 نساء.

ووفقا لوكالة فرات للانباء ANF، فأن من تم اعتقالهم هم كلا من "المتحدثة باسم الحزب الأخضر اليساري في وان، غونول أوزوناي، والرئيسة المشتركة لجمعية دعم ومساعدة عوائل مفقودي مهد الحضارة (MEBYA-DER) في وان، خانم كايا، وعضوة أمهات السلام، خجي بارشتران، والرئيسة المشتركة لجمعية سرحد لمراقبة الهجرة (GOÇDER)، غولشن كورت.

وكذلك الرئيسة المشتركة لجمعية دعم ومساعدة عوائل المعتقلين والمحكومين (TUHAY-DER) في وان، أديبة بابور، وعمدة سراي التي حل مكانها أحد وكلاء الدولة، جازية دومان، وعضوة حزب الشعوب الديمقراطي في مجلس بلدية طريق أرموش، وأوزلم توجي، وعضوتي حركة المرأة الحرة (TJA) زينب كايا وسونغول لشك".

واحتجزن في مديرية الشرطة في مدينة وان بباكور (شمال كردستان)، ولم تسمح السلطات للمحامين بلقاء موكلاتهن.

(ي م)