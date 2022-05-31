​​​​​​​في إطار الإبادة السياسة.. السلطات التركية تعتقل 11 امرأة في إيله شمال كردستان

في إطار حملة الإبادة السياسة في إيله في باكور (شمال كردستان)، داهمت السلطات التركية، صباح اليوم، عدداً من المنازل.

وداهمت السلطات منزل الرئيسة المشتركة لبلدية إيله سونكل كوركماز، والرئيسة المشتركة لبلدية كانيا هني كليستان سونوك، والرئيسة المشتركة لبلدية هزوي ناظمة آفجي، والرئيسة المشتركة السابقة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) فاطمة أبلاي، وعضوة المجلس العام للمدينة سمرا غونش، والرئيسة المشتركة لحزب الشعوب الديمقراطي (HDP) في الناحية المركزية بإيله غربت دوغان.

وعدد من ناشطات حركة المرأة الحرة (TJA)، "غربت بوزكيت، وخالدة كسر، وكلنور دلي، وزينب أودونجو، وروكن زريام أيشك".

هذا وتم نقل المعتقلات إلى مديرية الشرطة في إيله، على ما أفادت به وكالة فرات للأنباء.

(ي م)