​​​​​​​في إشارة إلى روسيا.. واشنطن تعتزم توسيع سريان قانون قيصر ليشمل غير السوريين

وقال المبعوث الأميركي لشؤون سوريا جويل ريبيرن خلال جلسة استماع في مجلس النواب الأميركي بخصوص مسألة فرض العقوبات على غير السوريين تحت قانون قيصر، إن بلاده ستوسّع سريان القانون ليشمل أشخاصًا آخرين في المستقبل.

كما لم يستبعد المبعوث الأميركي فرض عقوبات على مواطنين روس وجهاتٍ روسية بموجب القانون، مشددًا على أن هدف واشنطن هو حرمان بشار الأسد من الدعم الأجنبي.

وعبّر عن قناعته بأن العقوبات الأميركية لها تأثيرها في الجهات في الخارج، التي تنظر في إمكانية استعادة العلاقات الاقتصادية مع دمشق.

وبشأن إمكانية توسيع "قانون قيصر" قبل 20 يناير/كانون الثاني، أي موعد تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، قال المبعوث إنه ليس بوسعه أن يقدّم أي تفاصيل الآن، لكن الولايات المتحدة تعتزم اتخاذ "بعض الخطوات" في وقت قريب.

وفي السياق أيضًا، أكد المسؤول الأميركي أنه "لا مساعدات للإعمار في سوريا من دون حل سياسي".

وأكد ريبيرن التزام بلاده المساعدة في تلبية الاحتياجات الإنسانية وبناء الاستقرار والأمن اللازمين لمستقبل أفضل للشعب السوري.

(ي ح)